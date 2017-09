Máris megfutamodott egy népszavazás elől a Fidesz

Két nap alatt megtorpedózták a kormánypártok az ellenzéki népszavazási kezdeményezést. Orbán Viktor cinikus kijelentéseket tett a Házban, Lázár pedig visszavonulna. A hét legfontosabb eseményei.

A miniszterelnök az őszi parlamenti ülésszakot megnyitó beszédében arról számolt be, hogy hazánk mindenben egyre jobban teljesít, s továbbra is kiállt amellett, hogy a kötelező kvóta Soros György terve, aki pedig ezt ellenzi, részt kell vegyen az új nemzeti konzultáción.

Cinikus válasz a kritikákra

A Jobbik elnöke szerint Orbán Viktor leszálló ágra állította az országot, Kádár és Rákosi szellemét idézi a Házba. Vona Gábor arról beszélt a kormányfő felszólalására reagálva, hogy Orbánnak szét kellene néznie, kik vették körbe őt 1989-ben, és kik most. „Mára nem maradt más, csak a foci, a szotyi és a kisvasút.” Tóth Bertalan termelési értekezletnek nevezte a kormányfő napirend előtti felszólalását, Szél Bernadett pedig arról beszélt, le kell bontani, amit az MSZP és a Fidesz felépített.

A kormányfő viszonválaszában Vonának azt tanácsolta, hogy „a kormányzáshoz komolyabb eszközre van szükség, mint egy szemöldökcsipesz”. Az MSZP-nek annyit mondott, nem lehet ígérni, majd kormányon mást csinálni, mivel a választók nem felejtenek. A Fidesz mindent megtesz, hogy komolyan vegyék az LMP-t, de ez komoly erőfeszítést igényel – szólt vissza Szél Bernadettnek.

Előre menekül a Fidesz

Két nap alatt megtorpedózták a kormánypártok az újabb ellenzéki népszavazási kezdeményezést. A Fidesz és a KDNP is megszavazta, hogy a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje tizenkét évre emelkedjen. A Btk. módosítását papíron a Jobbik kezdeményezte, a referendumot viszont egy baloldali politikus. A jobbikos Staudt Gábor a szavazás előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is az ügyészségen múlik, indul-e egy korrupciógyanús ügyben büntetőeljárás. A jobbikos képviselőnek választ adó Völner Pál szerint pont a tizenkét éves elévülési idő az, ami miatt a kormány együttműködik velük. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ugyanakkor úgy véli, a Fidesz mindent megtesz a korrupciós ügyek feltárásáért.

Nincs alapja Rogán víziójának

Csupán ellenzéki sajtónyilatkozatokból vonta le azt a következtetést a miniszter, hogy ősszel zavargások lesznek. Dömötör Csaba azt is elismerte, semmilyen titkosszolgálati jelentés nem támasztja alá Rogán nyilatkozatát, de ilyenekre az államtitkár szerint nincs is szükség. „A baloldal egyre agresszívabb akciókkal próbálja elfedni, ellensúlyozni saját megosztottságát, szétforgácsoltságát. Ennek bizonyítására nincs szükség semmilyen titkosszolgálati jelentésre, elég rendszeresen követni a sajtó tudósításait” – írta Dömötör egy írásbeli kérdésre válaszul. Az államtitkár több ellenzéki sajtónyilatkozattal igyekezett alátámasztani a propagandaminiszter állításait.

Lázár visszavonul?

A csütörtöki kormányinfón a kancelláriaminiszter arra panaszkodott, hogy sokat kell utaznia Hódmezővásárhelyről Budapestre, mert nem költöztek fel a családjával. Lázár János több mint három órát ül autóban naponta, 360 kilométert tesz meg, és ezt kezdi unni a családja is nyolc év után.

Orbán fellélegezhet, az EU szerint szabályos a kisvasút

Feleslegesen tartottak fideszes politikusok a felcsúti kisvasút ellenőrzésétől. A miniszterelnök falujában kapott tájékoztatással még a Gyurcsány-párt európai parlamenti képviselője is elégedett volt. Az uniós delegáció kirívó szabálytalanságokat nem tapasztalt a brüsszeli pénzek elköltésében. A látogatás ellen az uniós forrásokat elosztó kancelláriaminiszter előre tiltakozott, elfogultsággal bélyegezve meg a delegáció vezetőjét. Ingeborg Gräßle sajtótájékoztatóján kijelentett, semmilyen szenzációhajhászásra nincs szükség, normális az együttműködés, a kormány és a bizottság között. Hangsúlyozta, semlegesen dolgoznak, és Magyarországon is a strukturális költésekre koncentráltak az ellenőrzés során. Hozzátette, ezután a delegáció legalább 3-4 évente Magyarországra látogat majd.

Népszavazni tudatlanok vagyunk, a klímát viszont elvárjuk

A budapestiek nincs elég ismeretük ahhoz, hogy népszavazáson döntsenek a római-parti mobil gátról – erről a főpolgármester beszélt a heti Budapestinfón. Tarlós István kitart amellett, hogy part menti védművet kell építeni. Kifejtette, az egész magyar sajtó félreértette, amikor egy hete a Római-part árvízvédelméről beszélt az állami televízióban. Mint mondta, csak fölvetné a népszavazás lehetőségét, és nem kezdeményezné. Az ellenzék szerint a főpolgármester lenézi a budapestieket. Korábban a Závecz Research közvélemény-kutatása szerint a fővárosiak nagy része nem a part mentén építené meg a mobil gátat, hanem beljebb, a Nánási és a Királyok útja mentén.

Szintén a Budapestinfón hangzott el, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a kocsikat felújító oroszoktól követelt 2,5 milliárd forintos kötbérből klimatizálják az M3-as metró felújított szerelvényeit. Tarlós István szerint ugyanakkor az előzetes vizsgálatok arra jutottak, hogy a szerelvények nem bírnák el a klímaberendezést, de az oroszok dolgoznak az ügyön. Emellett a főpolgármester szerint azt is tisztázni kell, hogy a magyar jog szerint ki lehet-e váltani hasonló szolgáltatással a kötbért. Tarlós megjegyezte, a klímaügynek a végére járnak, de ő is sok évtizedig utazott hűtés nélküli metrón, ne tartsanak neki „kényelmetlen tömegközlekedésről kiselőadást”.

A Főnök, a Stróman, a Hazug és a Kötvényes

Ezekkel a gúnynevekkel jelentek meg plakátok kormánypárti politikusok arcképével Budapest-szerte. A plakátokon Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és Rogán Antal képmása látható, ugyanazok a fotók, amelyeket korábban a Jobbik „Ti dolgoztok. Ők lopnak” kampányában is használtak. A mostani plakátokon azonban nem szerepel pártlogó. Jakab Péter Jobbik-szóvivő cáfolta, hogy közük lenne a kampányhoz. Azt viszont ismertette, a párt úgy fricskázta meg a nyáron szigorított plakáttörvényt, hogy több cégtől is megvásárolt összesen 1100 plakáthelyet. Így a saját felületeiken hirdetik a programjukat, ami szabályos.

Megreformálnák a választási rendszert

Egyetértésre jutott nyolc ellenzéki párt az Agórán. Kész az indítvány az új, és igazságos választási rendszerről, amelyet majd törvényjavaslatként nyújtanak be a parlamentnek. A részletek nem nyilvánosak, azonban sajtóértesülések szerint a tervezet egy kétfordulós, a német rendszerre hasonlító választási rendszerről szól. A DK egyébként egy záradékkal látta el a közös nyilatkozatot – ők elvennék a szavazati jogot azoktól a magyar állampolgároktól, akik nem Magyarországon élnek. A Közös Ország Mozgalmat életre hívó Gulyás Márton kijelentette: amennyiben az Országgyűlés nem fogadja el az új választási törvényt, polgári engedetlenségbe kezdenek.

Hét kérdés, de miről?

Várhatóan hét kérdést tesz fel a kormány a bevándorlásról és a kötelező kvótáról az október elején induló nemzeti konzultáció során – jelentette be Dömötör Csaba. A „Soros-tervről” szóló kérdőívet az interneten is ki lehet majd tölteni. Az államtitkár azt is állította, egy német kormányzati forrás szerint egy bevándorló havi hétszázhetvenezer forintnyi eurójába kerül a német adófizetőknek. Brüsszel ezeket az anyagi és egyéb terheket, kockázatokat akarja szétteríteni az országok között – tette hozzá.