Maradni akar a CEU

A CEU nem akar távozni Budapestről – közölte az egyetemet alapító Soros György egyik szóvivője.

Vilnius polgármestere elsőként ajánlotta fel városát az intézménynek, majd Arad polgármestere is jelezte, hogy kész akár épületeket is adni a CEU-nak, ha hozzájuk költözik. Az Index információi szerint az osztrák kancellár is megkereste Soros Györgyöt, de Drezda és Lipcse is jelentkezett az egyetem befogadására.

hirdetés