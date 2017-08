Marad Matolcsy barátnőjének szuperolcsó hitele

Munkáltatói kölcsönből is az egyik legjobb jutott Matolcsy György jegybankjától Matolcsy György barátnőjének.

A Zoom.hu vette észre, hogy Vajda Zita 2015-ben több mint 32 milliós hitelt kaphatott 1,8 százalékos kamatra az MNB-től, hogy megvehessen egy lakást a fővárosi Naphegyen. A 24.hu úgy számol, a kamaton, amely most 0,9 százalék, összesen 900 ezer forintot nyer, akkor is, ha már nem dolgozik az MNB-nél, a szuperolcsó hitel ugyanis tovább ketyeg.

hirdetés

hirdetés

Vajdának egyébként már eddig is bőven jutott a jóból: az MNB-nél havi nettó 1,1 millióért volt nemzetközi szakmai titkár, később ennél is többet húzhatott be a jegybanki alapítványoknál kapott posztjairól, az MNB-alapítványok által dotált pécsi doktori iskola hallgatójaként pedig komoly ösztöndíjat is kapott.