Már most átverésre használják az új temetkezési szabályokat

Nem kötelező eltemetni az emberi hamvakat őrző urnákat. Januártól változtak a temetkezés szabályai, vannak, akik félreértelmezték az előírásokat.

Jelképesen süllyed egy koporsó a főváros krematóriumában, a szertartás a hamvasztóüzemben ér véget. Az urnát, ami az elhunyt hamvait tartalmazza, 90 napon belül kell eltemetni vagy kiadni a temetésre kötelezett hozzátartozónak – január elsejétől. Bár a rendelkezés csak most lépett életbe, már van olyan család, akit megtévesztettek a változásra hivatkozva.

„A temetkezésnél azt mondták nekik, hogy kötelező a már otthon levő urnát is eltemettetni, úgyhogy szegények iszonyú költségekbe verve magukat végül is eltemették az otthon lévő hamvakat is a most elhunyt édesanyával együtt” – nyilatkozta Gőcze Edit kegyeleti szakértő.

Korábban a katolikusok amellett érveltek, hogy a hamvakat egyházi szertartás keretében helyezzék örök nyugalomra.

„A kérdés az, hogy a hamvakat bárki hazaviheti-e, hogy azt tegye vele, amit akar? Ezzel kapcsolatban különböző társadalmakban más és más az érzékenység. Azt hiszem, egy közösségnek mindenképp érték az, ha méltó módon eltemeti, megbecsüli a halottait” – mondta korábban Erdő Péter bíboros.

A januárban érvénybe lépett rendelkezés erre is lehetőséget ad, a lényeg, hogy van választási lehetőség – hívta fel a figyelmet a kegyeleti szakértő.

„Országosan a temetések több mint fele már urnás. A koporsós hantolások esetében is változtak az előírások, indokolt esetben akár 45 napig is lehet várni a gyászszertartással, ha a folyamatos hűtést biztosítani tudják addig. A szakmai szervezetek továbbra is azt szorgalmazzák, hogy az uniós országokhoz hasonlóan, Magyarországon is legyen állami temetési támogatás, amit egyszeri 100 ezer forintban határoznának meg” – ismertette Gőcze Edit.