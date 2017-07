Már éjszakánként 278 ezerért átélhetjük Rogán római vakációját

Bár több tízmilliós adóssága van, megadja a módját a római vakációnak Rogán Antal. Az egykor luxusbaloldalt emlegető propagandaminisztert tavalyi helikopterezése után most ötcsillagos luxushotelben kapták lencsevégre. Azt nem tudni, hogy a letelepedésikötvény-biznisz kitalálója miből fizette az olasz kiruccanást, vagyonnyilatkozata és feleségének cégbeszámolója szerint ugyanis erre nem futja a családi kasszából.

Romantikus csobogó, pálmafák, elegancia és luxus. Mindez az örök városban, Rómában. Az ötcsillagos Hotel de Russie-ben minden a vendégek kényelmét szolgálja. A szobák egy részéből a római belváros híres terére, a Piazza del Popolóra nyílik kilátás. Itt bukkant fel fotók tanúsága szerint szombaton a Rogán házaspár. Ám nemcsak ebédeltek a luxushotelben, az Index információi szerint itt is szálltak meg. Pedig itt egy rövid római vakációnak is borsos ára van – erről árulkodik a Hír TV kérdésére adott szállodai ajánlat is.

Július 28-tól 30-ig két éjszakára egy klasszikus kétágyas, 30 négyzetméteres szobát tudtak volna kiadni. Ez éjszakánként 905 eurós árszinten érhető el.

Átszámítva 278 ezer forint egyetlen éjszaka a legolcsóbb szobában. Ez az összeg havi fizetésének negyede, de megtakarításából sem futja Rogán Antalnak a római luxushétvégére, hiszen 2016-os vagyonnyilatkozata szerint alig 446 153 forintja van takarékbetétben. Ráadásul 27,7 millió forinttal egy banknak, 18,2 millióval pedig egy magánszemélynek tartozik – de Audija tartós bérlete és pasaparki otthonának fenntartása is folyamatos kiadást jelent.

„Meggyőződésem, hogy újabb bizonyítékát látjuk, hogy Rogán Antal más fideszes képviselőkhöz hasonlóan hazudik a vagyonnyilatkozatában, amikor azt állítja, hogy 400 ezer forint megtakarítása van” – kommentálta a történteket Juhász Péter.

Az MSZP is az utazás fedezetét firtatná. „Vagyonnyilatkozata alapján van megtakarítása Rogánnak, 446 ezer forint, ami két napra elég a legolcsóbb szállásra persze, de biztos vannak más ügyletek, amelyek hozzák a pénzt, valami plakátügylet vagy letelepedési kötvényes ügylet” – hívta fel a figyelmet Gúr Nándor országgyűlési képviselő.

Az LMP elnökségi tagja szerint Rogán Antalnak önmérsékletet kellene tanúsítania. „Amíg Magyarországon több mint 3 millió ember él a létminimum alatt, addig egy közszolgának 230 ezer forintos szállodába menni finoman szólva is felháborító” – szögezte le Ungár Péter.

Emlékezetes, a tavalyi kvótanépszavazási hétvégét töltötte helikopterezéssel és mulatozással a Rogán család. A miniszter légi úton érkezett Szabolcs megyébe, ahol felesége egyik barátnőjének esküvőjén vett részt. Először tagadni próbálta a reptetést, majd miután megtudta, hogy a Népszabadságnak fotója van a helikopteres kalandról, a feleségével takarózott.

„Egy olyan baráti szívességre került sor, ahol azt gondolom, a feleségem és az érintett cég tulajdonosa között van ebben a formában kapcsolat, azt, hogy ők ezt hogyan intézik el, ez az ő magándolguk, és nem az enyém” – magyarázkodott akkor a kabinetminiszter.

A nyilvános cégadatok szerint a miniszter feleségének jobb lehet az anyagi helyzete, reklámcége ugyanis tavaly 7,7 millió forintos profitot termelt, de ebből osztalékot nem vettek ki, így abból a pénzből nem utazhattak.

A Jobbik NAV-vizsgálatot követel a miniszter luxuséletmódja miatt. „Az a szerv, amelynek ez lenne a dolga, hogy leellenőrizze, hogy miből telik luxusautókra, luxusnyaralásra, luxus életvitelre, ennek a szervezetnek, a Navnak a vezetője Tállai András, aki szintén, az EB idején, Rogán Antallal együtt egy luxusétteremben ebédel, én azt mondom, pofátlanság, hogy milyen luxusban élnek a fideszes politikusok, amit nem elegánsan szerzett, korrupciós ügyeknek köszönhetnek” – mondta Szilágyi György országgyűlési képviselő.

Az egykori fideszes elszámoltatási kormánybiztos úgy véli, mindenki ott nyaral, ahol jónak látja. „Ez egy feltételezés, hogy a miniszter úr abban a szállodában ült, ahol lefotózták, valószínűleg aki lefotózta, az is Rómában tartózkodott, tőle senki nem kérdezi meg, miért tartózkodott Rómában. Tehát azt tudom mondani, hogy a hétvégi magánprogramját, szabadságát mindenki ott tölti, ahol tölti” – így Budai Gyula országgyűlési képviselő.

A római ötcsillagos hotel a Grand Luxury Hotelek egyike. Hasonló Magyarországon csak egy van, a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palota, ahol tavaly tavasszal az egyik asztalnál Habony Árpád tárgyalt a TV2 és a Századvég vezetőivel, míg a másik asztalnál Orbán Viktor veje az állami vagyonkezelő cég vezérével beszélgetett.