Ma este nyolc órakor hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat.

A diákokat idén is várják a Pont Ott Partira a főváros XI. kerületében. Azokat a felvételizőket, akik megadták mobilszámukat, SMS-ben is értesítik az eredményekről. Idén majdnem 106 ezren nyújtottak be érvényes jelentkezést a magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések valamelyikére.

hirdetés