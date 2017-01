Már a szalag mellé is lasszóval fogják a munkásokat

KaG, 2017. január 20., péntek 19:50

Már a szalag mellett dolgozó munkásokat is fejvadász cég toborozza sok nagy cégnél. Az egyik italgyártó magyarországi leányvállalatánál is egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány. Ráadásul egyre több diák tervezi, hogy a jobb munkalehetőségek miatt már az egyetemet is külföldön végzi el.