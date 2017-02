Majd kap babgulyást októberben a hajléktalan

Ezrek maradhatnak étel nélkül, mert késik a rászorulókat segítő, uniós pénzből finanszírozott kormányzati program. A legszegényebb régióban, Kelet-Magyarországon a késedelmesen kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

A magyarok 3 százaléka él a létminimum alatt egy tavalyi kutatás szerint. A mélyszegénység leginkább az ország keleti felében jelent nagy problémát, és fog is még jó ideig. A Rászoruló személyeket támogató operatív programhoz tartozó közbeszerzést Kelet-Magyarországon késéssel írták ki, így az eredménytelenül zárult. Pedig ez napi egy tányér meleg ételt jelentett volna a nélkülözők számára.

„A krízishelyzeteknek az a sajátossága, hogy azonnali reakcióra van szükség, és nyilván az, hogy ez a forrás nem áll rendelkezésre, nincs kidolgozva az a protokoll, ami szerint ezek a források elérhetők, szerintem ez az oka annak, hogy gyakorlatilag koordinálatlannak tűnik ez az egész. Hol lenne a megoldás? Hát biztos, hogy ha ezek a források helyileg rendelkezésre állnának, és valószínű, hogy erről lehetne tenni” – vélte L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány elnöke.

A 30 milliárdos uniós támogatásból 2016 és ’20 között kellene ellátni a családokat alapvető fogyasztási cikkekkel, illetve meleg étellel. A késedelemről a rászorulókat érintő operatív programot koordináló Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt a Hír Televízió kérdéseire, de korábban egy közleményben még azt írták, még ebben az évben elérhetőek lesznek a támogatások.

„Egy hajléktalan éhezőnek azt mondani most, hogy majd októberben kapsz egy tál babgulyást? Hát, most éhes, hát, most kéne neki segítséget nyújtani, ráadásul itt van rá a lehetőség, itt van rá a forrás, akkor miért nem adják oda ezeknek a szerencsétlen embereknek?” – tette fel a kérdést Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője.

A Magyar Liberális Párt szerint felháborító a kormány szociális ügyekhez való hozzáállása.

„Az, hogy most a legelesettebb társadalmi csoportok azok, akik isszák ennek a levét, az külön egy dráma, tehát az, hogy hajléktalanok nem jutnak élelemhez, ruhához, olyan rászoruló családok, ahol több gyermek van, és egyébként adott esetben az iskolába járást segítené vagy azt, hogy ne éhesen menjen iskolába a gyerek, valami félelmetes, ami történik, nyilvánvaló, hogy ez így megengedhetetlen, rá kell bírni a kormányt, hogy ezeket hatékonyabban működtesse, az egyértelmű” – így Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője.

A hiányzó kelet-magyarországi közbeszerzési pályázatokat még nem írták ki. Az Európai Bizottság 2014 decemberében hagyta jóvá a legszegényebb gyerekek élelmezését és ruházását segítő programot, az Orbán-kormány 2015 januárjában ígérte az elindítását.