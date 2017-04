Máj és húskrémmel érkezett a rezsibiztos

Ezúttal a tompai tranzitzónánál Sorosozott Németh Szilárd .

A birkózószövetség elnöke a migránsválságról azt mondta: a veszély nem múlt el, Brüsszel ugyanis továbbra is kiszolgálja Soros Györgyöt. A rezsicsökkentésért is felelős politikus hozzátette: a menekülteket emberhez méltó körülmények várják, fűtött konténereket, továbbá mosdót, étkezőt, hűtőt és tűzhelyet is biztosítanak.

„Elhoztam a hidegcsomagot. Ez egy egynapi hidegcsomag, ebben csokoládé, májkrém, húskrém, kenyér, tehát minden megtalálható, és egy nap kapnak még plusz ezen felül meleg élelmet ebédre a menedékkérők. tehát háromszori étkezés van biztosítva felnőtteknek, és a gyerekeknek pedig speciálisan öt étkezés van” – mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese.