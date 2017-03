A Közép-európai Egyetem ellen azért kell fellépni, mert Magyarország nem tűri el a csalást – mondta a miniszterelnök az állami rádióban.

Orbán Viktor szerint a „Soros-egyetem” jövője kizárólag az amerikai–magyar kormányközi tárgyalásokon múlik, a CEU vezetésével nincs miről tárgyalni.

hirdetés

„A csalás az csalás, akárki is követi el. Volt egy vizsgálat, négy-öt évente átfogó vizsgálatokat szoktunk tartani a képzési intézményeket illetően, és megállapítottuk, hogy több egyetem is szabálytalanul működik, köztük Soros György egyeteme is. És Magyarországon hiába milliárdos valaki, nem állhat a törvények fölött. Ennek az egyetemnek is be kell tartania a törvényeket” – fogalmazott a miniszterelnök.

hirdetés