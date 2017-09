Magyarokat mentettek a hurrikánzónából

Szijjártó Péter azt mondta, az ott tartózkodó 13 magyarból csak ők kértek segítséget, 7-en maradtak.

Hat magyart és egy szlovén állampolgárt menekített ki tegnap este a külügyminisztérium a hurrikán által sújtott Szent Márton-szigetről. Szijjártó Péter azt mondta, az ott tartózkodó 13 magyarból csak ők kértek segítséget, 7-en a maradás mellett döntöttek. A tárcavezető hozzátette, a kimentett magyarok most a venezuelai Cura Sao szigetén vannak, ahol a tiszteletbeli konzul segíti hazajutásukat, amely vagy menetrend szerinti járattal, vagy az arra közlekedő NATO-géppel történik majd.

„Egy ötfős családot és még egy hölgyet hoztunk el magyar állampolgárokat, valamint a szlovének kérésének eleget téve egy ott rekedt szlovén állampolgárt is kimentettünk, a szolidaritás az első, és mi úgy gondoltuk, hogy mi már az első mentésünk során is figyelünk más országok állampolgáraira is, így tehát a hat magyar állampolgárt a tegnapi napon ki tudtunk hozni Saint Martin szigetéről” – ismertette a miniszter.