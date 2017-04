Komáromy: Magomed nem kér bocsánatot

Komáromy Gergely a rendőrségnek azért nem jelentette a csecsen fenyegetését, mert korábban tapasztalta, miként reagál a hatóság arra, ha valaki kifejezi az ellenérzését a jelenlegi hatalommal szemben. Szerinte a Magomed-ügy legfélelmetesebb hozadéka lehet, hogy a kormány látja, Oroszország is pikkel már a magyar belső ellenzékre, s ezen felbátorodik. Egyébként máig nem tudni, hogy a csecsennek pontosan milyen kapcsolatai lehetnek az orosz követséggel, és szolgálatokkal.

Nem kér bocsánatot a magyaroktól a csecsen Magomed, amiért félelmet keltett a lakosságban a Komáromy Gergellyel készített, bocsánatkérő videóval, pedig az aktivista komolyan felvetette az ötletet a férfinak. Komáromy a Hír TV Egyenesen című műsorában arról is beszélt, nem érezte, hogy a titokzatos csecsen meg akarná félemlíteni.

Mint visszaemlékezett, a legelső üzenet, amelyet Magomed küldött neki ugyan nem volt baráti, de szerinte keményebb fenyegetéseket kapott, amikor például a menekült gyerekeknek ment ki zenélni - ráadásul akkor magyar állampolgárok törtek volna az életére. Ugyan a csecsen férfi hangvételében is megvolt a fenyegető jelleg, de ezt az aktivista nem vette magára, mivel addigra maga is belátta, hogy kegyeletsértő volt összefesteni a szovjet emlékművet a Szabadság téren.

Komáromy ugyanakkor leszögezte, az akcióval az újabb szovjet megszállás, azaz a növekvő orosz befolyás ellen tiltakozott. Nem akarja, hogy a demokrácia helyett egy „putyini kamukrácia” épüljön ki hazánkban, pedig egyre jobban közeledünk ehhez. Miután ezt az álláspontját Magomeddel is megosztotta, úgy tűnt, a csecsen férfi elfogadta, hogy nem ugyanazt gondolják Vlagyimir Putyinról.

Ekkor hozta fel, hogy készítsék el a videót, s Komáromy ekkor érezte először fenyegetve magát, hiszen Magomed a családját is emlegette. Az aktivista a rendőrségnek azért nem jelentette az esetet, mert korábban tapasztalta, miként reagál a hatóság arra, ha valaki kifejezi az ellenérzését a jelenlegi hatalommal szemben. Hozzátette, az ő példája is mutatja, milyen veszélyei vannak az orosz befolyás növekedésének. Emellett azt is szemlélteti, hogy a saját országunk hatósága hogyan áll hozzá az emberhez.

A ligetvédő-aktivista ezzel kapcsolatban felidézte, hogy miközben az emlékmű megdobálásáért már másnap elítélték, egy tavaly nyári ügy kapcsán pont ma fog visszamenni tanúskodni. Ugyanis tavaly egy biztonsági őr bántalmazta az egyik demonstráción a Városligetben. Komáromy szerint bántalmazója ismert, folyik is a nyomozás az ügyben, ám mindeddig sem garázdaságért, sem könnyű testi sértés kísérletéért nem emeltek vádat az őr ellen. „Ezzel szemben minket azonnal elvittek, másnap pedig már el is ítéltek” - háborodott fel.

Emellett szerinte a Magomed-ügy legfélelmetesebb hozadéka lehet, hogy a kormány látja, Oroszország is pikkel már a magyar belső ellenzékre, s ezen felbátorodik. Komáromy egyébként máig nem tudja a választ arra, hogy a csecsennek pontosan milyen kapcsolatai lehetnek az orosz követséggel, vagy titkosszolgálatokkal, de annyira nem naiv, hogy elhiggye: egy ismeretlen ilyen hamar megoszt vele bizalmas információkat.

A Magomed-ügy téma lesz ma a nemzetbiztonsági bizottság ülésén is.