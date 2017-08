Magángéppel hozták haza a kómában lévő magyar lányt

A 19 éves lányt szállító gépet családtagok és újságírók várták a szegedi repülőtéren. Bulgáriában szenvedett balesetet, kómában van. Az ottani orvosi leletek szerint koponyasérülést szenvedett és eltört a nyakcsigolyája is.

– Most már jó kezekben van, már csak itt vagyunk vele, még jobban tudunk értesülni, hogy mi van, hogy van.

– Be fog hozzá menni?

– Be, be, mindig, amikor csak lehet, be. Hogy erőt adjak neki – mondta a fiatal lány nagymamája.