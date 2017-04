„Ma sok gusztustalanság között, békében élünk, amit meg kell becsülni”

Több ezren vettek részt a budapesti Élet menetén, amelyen több százezer zsidó származású áldozatról emlékeztek meg.

A résztvevők a Cipők a Duna-parton emlékműtől indultak, és a pesti alsó rakparton, majd a Lánchídon keresztül érkeztek meg a budai Clark Ádám térhez. Az idén 15. alkalommal megrendezett emlékséta a rasszizmus ellen és a békés együttélés mellett állt ki.

hirdetés

Fotó: Kallos Bea / MTI

A rendezvény nem sokkal 17 óra előtt ért véget – számolt be a Hír TV munkatársa a helyszínről. A Clark Ádám téren többen is a pódiumra léptek az Élet menet rendezvényén.

A budapesti izraeli nagykövet felszólalásában a holokausztot az emberi történelem egyik legnagyobb sebének nevezte. Yosef Amrani emlékeztetett arra is, hogy nem sokkal a második világháború előtt még sokan nem is sejtették, mennyi minden borzalom fog történni – „mint akkor, és azóta is sokszor, a félelemkeltés és a gyűlölet retorikájával kezdődött mind az a szörnyűség”, amiről a résztvevők ma is megemlékeztek.

Szántó T. Gábor író is felszólalt, ő a hamis ideológiák, valamint a bűnbakkeresés ellen emelte fel a szavát. Pataki Ágnes filmproducer „a közéletben egyre erősebben jelen lévő” félelem- és gyűlöletkeltésről, valamint a bezárkózásról beszélt. Szinetár Miklós pedig úgy fogalmazott: „ma sok vacak és gusztustalanság között, békében élünk, amit meg kell becsülni”. A filmrendező hozzátette, nem tetszik neki az olyan jogállam, ahol a gyülekezési szabadságra hivatkozva neonáci felvonulásokat lehet szervezni, emlékezve a budai Vár védőire.

hirdetés

Fotó: Kallos Bea / MTI

Hajdú Péter futó pedig elindult Auschwitzba, ő nyolc napon keresztül fog futni a tervek szerint – elmondása szerint ő így próbálja meg felemelni a szavát a kirekesztésre és a gyűlöletkeltésre – tudósított a Hír TV riportere a helyszínről.