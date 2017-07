Mengyi „Voldemort” Roland nem készül a börtönbe

A Voldemort néven elhíresült politikus a vádirat szerint az uniós támogatásokat akarta megcsapolni bűntársaival. Az ügyet a 168 Óra robbantotta ki még tavaly nyáron – a cikk után nyomozás indult, a politikus mentelmi jogát pedig szeptemberben felfüggesztették.

hirdetés

Mengyi ellen áprilisban emeltek vádat – ha a bíróság bűnösnek találja, 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetést kaphat.

hirdetés

– Félreértés volt. Remélem, maximum csak egy félreértés volt. Természetesen most is fenntartom, amivel vádolnak, azt nem követtem el.

– Egyébként mi lesz, ha mégis bűnösnek találják? Készül ilyen forgatókönyvre?

– Nem készülök ilyenre, nem készülök, nem követtem el, nem történhet meg.

– Egyébként a Fidesz pártvezetése részéről kapott valamilyen információt, utasítást itt ebben az ügy kapcsán, hogy hogyan járjon el?

– Nem, dehogy kaptam, ne vicceljen, ez nem egy politikai ügy, bár látom, hogy próbálnak belőle politikát csinálni, ami ilyen helyzetben természetesen, de ennek semmi köze se a Fideszhez, se a politikához.

– Továbbra is ártatlan, és nem készül arra, hogy esetleg mondjuk börtönbe kell vonulnia?

– Így, ahogy mondja.