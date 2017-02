Lovaskultúrával az ismeretterjesztésért és képességfejlesztésért

Tavasztól félezer általános iskolás ismerkedhet a magyar lovaskultúrával Jászberényben. A cél a hagyományőrzés, az ismeretterjesztés, de a program a fogyatékkal élők képességfejlesztésében is új lehetőséget jelent.

Márciustól 500 általános iskolás gyermek ismerkedhet a magyar lovaskultúrával Jászberényben. A cél elsősorban a hagyományőrzés, de fontos szempont az ismeretterjesztés és a fogyatékkal élők bevezetése is a lovas környezetbe.

„Azt szeretnénk a programtól, hogy olyan minőségalapú oktatásban legyen részük, amivel képesek lesznek felismerni egy minőségi lovaskörnyezetet, ahol biztonsággal hajthatnak végre lovastevékenységeket, legyen ez a lovas szakágak bármelyike, illetve akár hagyományőrző tevékenység” – mondta Győri-Karádi Réka, a Győri-Karádi Oktatási és Tanácsadó Bt. ügyvezetője.

A program a fogyatékkal élők képességfejlesztésében is új lehetőséget jelent. „Autizmusban szenvedő gyermekek viselkedésmódja, rajzolóképessége jelentősen javul már négy-öt lovaglás után is, de a mozgásszervi betegségek, gerincbajok is csökkenhetnek – tudjuk, hogy a magyar gyermekek mintegy 40 százaléka gyógytestnevelésre szorulna. Más kérdés, hogy megkapják-e ezt a gyógytestnevelést, vagy nem. Mindaz, aki lóra ül, mindenféle bajára, betegségére, pszichés problémájára gyógyírt talál” – fejtette ki Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke.

Lovasnemzetként Magyarország jelenleg elmarad a jelentős lovaskultúrával rendelkező nyugati országoktól – mondta a térség országgyűlési képviselője.

„Maga ez a projekt is arról szól, hogy minden térségben, minél több helyen legyen lovarda, legyen lovasterápia. Azok is el tudjanak jutni, akik mondjuk otthon a kertben nem engedhetik meg maguknak, hogy lovakat tartsanak. Ez mindenféleképpen fontos. Ez részben önkormányzati, városi, a szövetségi és kormányzati forrásból lesz finanszírozva” – mondta Pócs János.

A projektnek az is a célja, hogy a lovassportok, a lovasterápia mindenki számára elérhető legyen.