LMP: Több tízezer ember kerülhet utcára

A zöldpárt szerint ez akkor következhet be, ha a Fidesz-KDNP frakció nem szavazza meg a deviza-hitelesek kilakoltatását leállító javaslatukat.

A párt társelnöke a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a Soros György propaganda helyett inkább az utcára kerülő embereken kellene segítenie a kormánypártnak. A kilakoltatási moratóriumot újra bevezető indítványt, az MSZP és az LMP által közösen szorgalmazott rendkívüli parlamenti ülésen szavaznák meg augusztus végén.

Az ülésen a Lex CEU-ról is döntenének.

A Fidesz-KDNP korábban azt közölte, nem megy el az ülésre, mert szerintük azt Soros György hívta össze.

„Felvettük a kapcsolatot devizahitelesekkel, illetve ők is keresték velünk a kapcsolatot. Ők annyit mondtak, hogy tízezer egészen biztos, de ezt az ő számításaik szerint tízezer kilakoltatás megindul, de valószínűleg ez ennél még nagyobb is lehet. Tehát inkább a tízezres nagyságrendről beszélünk, ezek hatalmas számok. És emellett persze ott van pedig inkább százezres nagyságrendben azok, akik ugyan még tudják nyögni a részleteket, nem tartanak ott még, hogy kilakoltatás legyen, hetvenezer ember van olyan, akiknél nagyon nagy a baj, de ezen felül is vannak azok, akiknek ugye most például megnövekedett néhány hónapja lejárt az árfolyamrögzítés és ott azonnal 15 százalékkal megnövekedtek a részletek” – mondta el Hadházy.

