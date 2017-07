LMP: Orbán háborúsdit játszik Magyarországon

Összeesküvés-elméleteket és ellenségképet gyárt az Orbán-kormány - ez az ellenzék véleménye a miniszterelnök tusványosi beszédéről. Azt is hiányolják, hogy Orbán Viktor az ország valódi problémáiról, például az oktatásról vagy az egészségügyről szót sem ejtett.

Miniszterelnökét ismételte a Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva. „A következő választás tétje az az, hogy megvédjük-e az országot, megvédjük-e az országunkat védő kerítést, vagy pedig olyan politikai erők győznek, akik elbontják a kerítést és beengedik a migrációt, a migránsokat annak a politikának megfelelően, amit Brüsszel képviselt, tehát végrehajtják a brüsszeli és a Soros tervet” - fogalmazott Kósa Lajos.



A Jobbik elnöke azonban úgy látja, Orbán Viktor ismét bebizonyította, tisztességes bérek és nyugdíjak, modern egészségügy és oktatás helyett csak egy valamit tud adni a népnek: ellenségképet. Vona Gábor szerint a magyaroknak a hatalmi arrogancia helyett nyugalomra van szükségük.



A Lehet Más a Politika társelnöke éppen ezért úgy gondolja, a Fidesz nem Európa jövője, hanem Magyarország múltja. „Orbán Viktor teljesen belefeledkezett ebbe a háborús és ellenségkép képző szövegbe. Sajnálatos módon ez már jó ideje a kormányzás rovására megy. Gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy Magyarországon, mióta Orbán Viktor háborúsdit játszik, nincs is kormányzás. Azt látjuk, hogy egy hatalomtechnikázás zajlik. Orbán Viktornak a Tusnádfürdőn elhangzott kijelentései is ezt támasztják alá, hogy egész egyszerűen egy háború fenntartásában és folytatásában érdekelt. Igazából teljesen mindegy számára, hogy ki az ellenfél, a lényeg az, hogy ő valakire lőni tudjon” - vélte Szél Bernadett.



A DK alelnöke szerint Orbán Viktor elveszítette a kapcsolatot a valósággal. Nagy-Huszein Tibor kifejtette, „összeesküvés-elméleteket hallgathattunk az Európai Unióval szemben, és annak az előrevetítését, hogy talán Orbán Viktor mégis csak ki akarja vezetni ezt az országot az Európai Unióból, hiszen olyan szövetségekről beszél, amelyek ezzel ellentétesek.”

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje is úgy látja, a kormányfő célja, hogy szembeállítsa Magyarországot és a magyarokat Európával, és ehhez felhasználja a visegrádi négyeket is. Botka László közleményében ugyanakkor arra mutat rá: sikeres Európa nélkül nincsen sikeres Magyarország sem.



Orbán Viktor beszédében nem volt egy olyan bekezdés sem, amelyben ne hazudott volna - ezt Juhász Péter reagálta a miniszterelnök beszédére. Az Együtt elnöke közleményében azt írta: Orbán Viktor fél a modern, szabad és fejlődő világtól, nem tud semmi újat mondani, és immár harmadik éve ugyanazon a kirekesztő, nyugat-ellenes és szabadságkorlátozó butaságokat szajkózza.



A Párbeszéd szerint valójában nem a külső erőkkel, hanem saját népével áll harcban a miniszterelnök, hiszen az ellentétes véleményt képviselő lányt is a hajánál fogva rángatták ki a rendezvényről.

