LMP: Lemaradunk

A kormány lassan belátja, hogy tévút Magyarországot egy összeszerelő üzem szintjére süllyeszteni, monda el az LMP frakcióvezetője.

Schmuck Erzsébet szerint a kormány legújabb intézkedéseit is a magyar vállalkozások nyögik, ennek pedig egyenes következménye, hogy az ország továbbra is versenyképtelen. „Példa a legutóbbi minimálbér-emelés rossz gyakorlata. Ugyanis a kormány a kis- és középvállalkozásokra terhelte a minimálbér emelésének a terhét, amit nagyon sok kis- és középvállalkozás nem fog tudni kitermelni, s így csődbe fog jutni. Ennek a gazdaságpolitikának az a következménye, hogy nemcsak a fejlett nyugat-európai országoktól, hanem a szomszéd országoktól is lemaradunk” – fogalmazott Schmuck Erzsébet.

