LMP: Hihetetlen Áder szájából a kritika

Nem biztos, hogy az elmúlt hónapok tragikus szintjéről még lejjebb süllyedhet a magyar közbeszéd állapota – így reagált az LMP elnökségi tagja az államfő kijelentéseire.

Ungár Péter ugyanakkor azt mondta: hiteltelen egy olyan ember szájából kritikát hallgatni a magyar közbeszéd állapotáról, aki korábban nem emelte fel a szavát a gyűlöletkeltéssel és az önbíráskodással szemben.

„Az, hogy Magyarországnak egy olyan köztársasági elnöke van, aki az őcsényi eset után annyit nem tudott mondani, hogy a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, és az önbíráskodás egy jogállamban nem megengedett, ez nagyon szomorú, és igazolja az LMP-nek azt a döntését, hogy nem támogattuk Áder Jánost köztársasági elnöknek, hanem helyette részt vettünk Majtényi jelölésében” – emelte ki Ungár Péter.

Nem sokat javult a közbeszéd állapota – nyilatkozta a Hír TV-nek az államfő szombaton. Áder János még májusban beszélt arról a parlamentben, hogy drámai mértékben romlott a helyzet. A közállapotok romlása miatt most egy petíció is indult, amihez több közéleti személyiség is csatlakozott.