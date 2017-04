LMP-adatigénylés: Palkovics hárít

Az LMP azt állítja, hogy az Oktatási Hivatal nem készítette el azt a jelentést, amely megalapozza a CEU-törvényt. Az ökopárt többször is próbálta közérdekű adatigénylés során kikérni a dokumentumot, de a hivatal szerint döntéselőkészítő anyagot nem adhatnak ki. Az oktatási államtitkár szerint az anyag megvan, és azt az LMP is megkapta.

„Mi az oktatási hivatal jelentését hallgattuk meg, illetve megkérdeztük az Emmit is, hogy mi a helyzet rendezésére vonatkozó javaslat, ez a javaslat közigazgatási egyeztetésen járt, tehát a jogalkotási folyamatban ez már végigjárta a különböző lépcsőket” – mondta korábban Lázár János, aki feltehetőleg látta és ismeri azt a jelentést, amelyet az Oktatási Hivatal készített, és a CEU-törvény alapjául szolgált. Erre hivatkozva állítja a kormány azt, hogy az egyetem nem felel meg az utólag hozott szabályoknak.

Az LMP közérdekű adatigényléssel kérte volna ki a dokumentumot, de az Oktatási Hivatal nem engedett betekintést az iratba. Így az LMP feljelentést tesz. Szél Bernadett szerint ez gyakorlatilag a beismerése annak, hogy nincs ilyen anyag, vagy ha van, akkor most készül, vagy olyan silány tartalma van, hogy egyszerűen nem merik megmutatni. „Ezt senki nem veszi be, hogy ez az anyag döntés-előkészítő anyag, most már lassan ebben az országban a buszjegyeket is letitkosítják, nem működik ez a hozzáállás” – háborodott fel a párt társelnöke. Hozzátette, ha olyan anyagot kérnek ki, amely a kormánynak valamiért kínos, akkor mondják ezt ki.

Az oktatási államtitkár szűkszavúan kommentál. Palkovics László szerint az LMP is megkapta az iratokat. Az ügyben kerestük az Oktatási Hivatalt is, de mindeddig nem válaszoltak e-mailünkre.