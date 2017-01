LMP: Kormányzati nyomásra történtek kirúgások a Pannon Lapoknál

Továbbra is keresi a rendőrség a miniszterelnöki interjút meghamisító elkövetőt. Mint arról korábban beszámoltunk, a Fejér Megyei Hírlapba hamisított szöveg került. Az eredeti szöveghez négy helyen is hozzáírtak, egyértelműen politikai tartalmú üzenetet. Bár a tettes még nincs meg, a történtek után öt újságírót is kirúgtak a Veszprémi Naplótól és a Feol.hu szerkesztőségéből, később pedig a lapcsalád gazdasági ügyvezetőjének is felmondtak. Az LMP szerint kormányzati nyomásra.