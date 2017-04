Liberálisok: Ez már olyan, mint a sárga csillag

A sárga csillaghoz hasonlította a külföldi támogatású civil szervezeteket megbélyegző törvénytervezetet a Liberálisok politikusa.

Szent-Iványi István azt mondta a Hír TV kérdésére: az a szabály jelenleg is él, hogy az alapítványoknak, egyesületeknek minden kapott támogatásukat nyilvánosságra kell hozniuk, éppen ezért feleslegesek az új előírások. Reméli, hogy visszavonják őket a kormánypártok.

„Azt én elfogadom, és idáig is így volt, hogy ezeknek az alapítványoknak a honlapjukon világosan be kell számolniuk, hogy honnan származnak a támogatások. Ez rendben van. Azt, hogy mindenütt, minden molinón, minden papíron, amelyet elküldenek bárkinek, fel kell tüntetni, írni, hogy idegen érdekeket szolgálnak, ez diszkriminatív. Ez már majdnem olyan, mint a sárga csillag viselése. Jó, hogy arra nem kötelezik őket, hogy valamilyen látható módon személyesen is viseljék” – fogalmazott a liberális politikus.

