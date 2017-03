Lex Heineken: megküldték Lázár javaslatát Brüsszelnek

Fenntartja javaslatát Lázár János kancelláriaminiszter, miszerint legyen tiltott az önkényuralmi jelképek használata a kereskedelemben – javaslatát megküldték véleményezésre az Európai Bizottságnak is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormánypárti politikusok se hátrálnak ki – a cél, hogy a kezdeményezést az egész parlamenttel elfogadtassák. A törvényjavaslat az emberi méltóság, illetve a székelyföldi magyar csíki sör ellehetetlenítésének megvédését célozza. A miniszter szerint a magyar érdek nem sérülhet következmények nélkül.

„Nemzeti érdekvédelemről van szó. Amit szeretnénk Brüsszellel is egyeztetni, ezért a javaslatunkat megküldtük már az Európai Bizottságnak véleményezés céljából, hiszen, mint számos magyar jogszabálynál, ez is kötelességünk. Nyilvánvalóan egy olyan megoldásra törekedünk, ami meg fog felelni a hazai jognak, és az európai jognak is. A magyar Alkotmánybíróság, és az európai bíróság azt mondta, hogy a politikai véleménynyilvánítást nem szabad korlátozni. De, hogy a kereskedelemben hogyan lehet használni a vörös csillagot vagy a horogkeresztet, erre egyelőre sem az Alkotmánybíróság, sem az Emberi Jogok Európai Bírósága nem foglalt állást, ugyanakkor, az Európai Unió Bírósága állást foglalt, ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi jog az nem korlátozhatatlan. Hogyha egy parfümön egy vörös csillag sérti a parfümöt használó, vagy a kereskedelemben résztvevők emberi méltóságát, akkor miért ne sérthetné a Heineken a vörös csillag? Egy európai bírósági ítéletből indultunk ki, és szeretnénk erről egy konstruktív vitát folytatni a frakciónkban, más politikai pártokkal is, és minden közéleti szereplővel” – jelentette ki Lázár János.

Mint arról korábban beszámoltunk, Semjén Zsolt is határozottan cáfolta azt a lapértesülést, hogy a kormánypártok kitáncolnak az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról szóló törvényjavaslatból. Részletek >>>