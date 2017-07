Levédetnék dinnyéjüket a gazdák

Dinnyekóstolást tartottak Pécsett az ormánsági dinnyetermelők. A gazdák azt szeretnék elérni, hogy az ára helyett a gyümölcs jó minőségét és frissességét részesítsék előnyben a vásárlók.

Az ormánsági területen terem az ország egyik legjobb minőségű dinnyéje, amit a termelők szerint a vásárlók többsége nem értékel. Az áruházláncok 100 forint alá vitték a kilónkénti árat, a termelők veszteséggel tudják eladni a gyümölcsöt.

„Egyvalami visz ki minket ebből a gödörből: hogy a belföldi kiskereskedelmi áruházláncban a szabadpiacokon ennél kicsit jobb áron tudjuk adni, és a kettőt összevetve a pénzünkhöz fogunk talán érni. De ez hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy befektetésekre, előremozdulásra nemigen marad tőkénk” – mondta Horváth Béla őstermelő.

Aki őstermelőtől vásárol, friss és jó minőségű dinnyét vesz – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke.

„Hamar eljut a fogyasztókhoz, akár huszonnégy órán belül a fogyasztó asztalára tud kerülni, holott a másik dinnye valamikor öt-hat napot is utazik akár egy kamionban. Úgy is mondhatnánk, törik a dinnye. Élvezeti szempontból nem biztos, hogy fel tudja venni a versenyt a magyar dinnyével. Több szempontból is igaz ez, mert hogyha leszedik féléretten, hogy érett legyen, mire ideér, addigra nem biztos, hogy a cukorfok meg tud valósulni” – fejtette ki Rittlinger József.

Az ormánsági gazdák azt tervezik, hogy a borászokhoz hasonlóan a jövőben eredetvédettként árulják a dinnyéjüket.