Letarol minket a hőség

Az év legerősebb hőhulláma érte el az országot, ezért hőségriadót rendeltek el péntek éjfélig. Többfelé 40 fokot is mutathatnak a hőmérők. A tartós hőség nemcsak a szív- és a keringési betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. A rendkívül fontos folyadékbevitel mellett a nap pontos megtervezésére és a helyes étkezésre hívják fel a figyelmet az orvosok.

Napközben szinte csak a strandon lehet elviselni a rekkenő hőséget. A tűző napon kedd délelőtt 38-39 fok volt. A fővárosi fürdőhelyeken a nagy melegben hosszabbított nyitva tartással várják a hűsölni vágyókat.

hirdetés

„Ilyenkor egy órával meghosszabbítjuk a nyitva tartást. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az állandó fürdőinknek a java este kilencig tart nyitva, de most a strandjaink is kilencig várják a vendégeket. Mindenkinek jut még bőven ideje arra, hogy a munka után kijöjjön és csobbanjon egyet. A strandjainkon ingyenesen használható vízautomatákat helyezünk ki” – mondta el Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. marketingigazgatója.

A MÁV a nagyobb pályaudvarokon oszt vizet az utasoknak.

Az állatok sem kedvelik a kánikulát, a kutyák talpa akár az aszfalthoz is éghet. A 30 foknál melegebb időben a házi kedvencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak. A forróságban a haszonállatokra is fokozottabban oda kell figyelni.

„Házi kedvenceinket, ha lehet, a nagyobb sétákkal délután, illetve kora reggel sétáltassuk. Nagyon fontos, hogy az állataink számára mindig legyen egy olyan hűvös hely, ahova szabadon be tudnak húzódni a nagy napsugárzás elől. A kedvencünket az élelem mellett folyamatosan friss ivóvízzel is el kell lássuk. Ne hagyjuk őket autóban még nyitott ablaknál se. Ha megtörtént a baj – liheg, vagy a nyelve, a szája elsötétül –, mihamarabb kezdjük meg a fokozatos hűtést, és persze gondoskodjunk orvosi ellátásról. A hőguta, hőtorlódás, a napszúrás az állatok számára is végzetes folyamat” – hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, Seres Zoltán.

A mostani az év legerősebb hőhulláma.

Kedden már gyakorlatilag az ország egész területén a 35 fok fölötti értékek jellemzők, ugyanez várható szerdán és csütörtökön is. Szakértők szerint a tartós forróság, valamint a szélsőséges időjárás oka a globális felmelegedés.

„Ezek a hőhullámok a szélsőségességnek a magas értékei, amikor kifejezetten magas, tartós hőmérsékletek alakulnak ki, télen pedig megtapasztaltuk ennek a másik végét, amikor tartósan kifejezetten hideg időszakok voltak” – mondta a Meteo Klinika igazgatója, Pintér Ferenc.

A hőségriadó keddtől péntekig tart, ám a levegő felfrissülésére csak a jövő hét elején számíthatunk.

„A hét végéig, úgy tűnik, megmarad ez a nagyon meleg időjárás, az ország nagy részén 35 fok felett alakul a napi maximum-hőmérséklet, a napi középhőmérséklet pedig többfelé 27, illetve 29 fok felett. Harmadfokú, azaz a legmagasabb fokú riasztás van érvényben” – mondta el Gaál Áron meteorológus.

hirdetés

A tartós hőség nemcsak a szív- és a keringési betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok.