Leszámolna a liberalizmussal az új Betyársereg

Egy új, szélsőjobboldali mozgalom jött létre Vecsésen. A szervezet vezetője a szintén szélsőjobboldali Betyársereg vezetője. A liberalizmussal, mint legfőbb ellenséggel akarnak leszámolni. Hisznek a rasszban, de - állítják - nem rasszisták.

„Háborút dekralálunk a liberalizmussal szemben. Nekünk ők a fő ellenségünk” - fokossal és lúdtollal veszik fel a harcot az Új Erő tagjai a nemzetpusztítás ellen. A Vecsésen zászlót bontó új szélsőjobboldali mozgalom szerint a liberalizmus az a sátáni sötétséget képviselő eszme, amely Európát tönkre akarja tenni. A mozgalom tagjai többnyire a szélsőjobboldali Betyárseregből érkeztek, vezetőjük is közös.

Tyirityán Zsolt a migránsokkal és a civil szervezetekkel kapcsolatban is a kormány álláspontját képviseli.

- A migránskérdésben való erős fellépés, akkor a különböző deviáns mozgalmaknak az ország biztonságát illetve az ország közállapotát megbontó szervezkedéseik ellen való fellépés. Nyilvánvalóan arra kell gondolni, hogy törvénykövető és jogtisztelő magatartás formájában, épp ezért is lépünk nyilvánosan színre, mozgalmi formában, hogy ez az érdekképviselet lehetőséget adjon nekünk, arra, hogy a törvénnyel betartásával tudjuk képviselni, ezt a gondolkodást. - Kiket ért deviáns mozgalom alatt? - A különböző jogvédő szervezeteket, akik jelenleg a közállapotokat fel akarják borítani.

A mozgalom másik alapítója az egyetemistákból álló jobboldali közösség, az Identitesz. A vezetőjük azt állítja, hogy a rasszban hisznek, de nem rasszisták.

„Az európai embereknél a demográfiai ráta az olyan, hogy többnyire két szülőre valamennyivel több, mint egy gyerek esik. Míg mondjuk a migrációs krízis kapcsán, akik jönnek Afrikából és az arab térségből, náluk hat-nyolc gyerek is jut egy párra. Vagy legyünk csak Magyarországon. Ma az általános iskolákban minden ötödik gyerek cigánygyerek. Vagyis, hogyha ez a generáció felnő, 15-20 év múlva Magyarország 20 százaléka cigány lakos lesz, mi viszont folyamatosan fogyatkozunk. ez olyan szintű problémát fog okozni országosan - ami már kelet Magyarországon is megnyilvánul - amire már most kell foglalkoznunk, már most erre kell a köz figyelmét fordítanunk” – véli László Balázs.

A mozgalom vezetője nem zárja ki, hogy a későbbiekben párttá alakulnak, és azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy együttműködjenek a Fidesszel, vagy a Jobbikkal.