Leopárdkutyák egy somlói családban

Négy különleges, eredetileg Amerikából származó leopárdkutyát nevel egy fiatal pár a Somlónál. Az ősi indiánok kutyája nagyon ritka, Pásztor Petra hozta be őket Magyarországra.

Jutalomfalatot oszt Logennek, Escának, Negrának és Evinnek Nagy Gábor. A fiatal férfi párja honosította az amerikai leopárdkutyát Magyarországon, most már közös ügyük a fajtamentés.

„Egy könyvben láttam régen. Szerintem egyáltalán egyikük sem hasonlít, arra, amit láttam, de akkor eldöntöttem. Olvastam róla nagyon sokat, angol, amerikai oldalakon. Tulajdonképpen egy kisebb felkészülést követően tudtam az első leopárdkutyámat megvásárolni, hat évvel ezelőtt pontosan” – mondta el Pásztor Petra.

Ő volt Logan, akit Evin és Esca követett. A legfiatalabb, öt hónapos kutya, Negra a fajta hazájából érkezett nemrég. A leopárdkutya az ősi indiánok kutyája volt, vadászatra és marhaterelésre használták, amely képességeiből semmit sem veszített. A négy leopárdkutyával is járnak hasonló versenyekre, kiállításokra, de ők alapvetően családtagok.

„A négy kutyus négy különböző egyéniség. Ez, ugye, már alapból majdnem egy egész napos programot tud nyújtani. Mindig meg tudnak minket nevettetni. Mindig van egy olyan kutya, amelyik csinálja a műsort otthon, és a többiek mennek utána. Igazából ezért is szeretjük annyira őket” – mondta Nagy Gábor.

A négy leopárdkutya közül ketten körpályás műnyúlhúzásban is jeleskednek, a két felnőtt a versenyengedélyt is megszerezte, a fiatalok majd a következő években. Evin március végén hozza világra második alomját, de állapotosan is sportos életet él.