Lengyel: 2006-ban megfogadtam, hogy nem ülök le Gyurcsánnyal

Nem érti Gyurcsány Ferenc kijelentéseit a királycsinálónak nevezett Lengyel László.

A politológus a Hír TV-nek azt mondta, nem volt semmiféle egyeztetés az ellenzéki pártok között, azt ugyanakkor elismerte, hogy részben ő volt az, aki rábeszélte Botka Lászlót a miniszterelnök-jelöltségre. Lengyel László hozzátette, Gyurcsány Ferenccel soha nem ülne egy asztalhoz.

„Gyurcsány Ferenc valami olyasmiről beszél, amelyek nincsenek. tehát én beszélgetek a politikusokkal, de amit ő állít, az nem létezik. arról nem is beszélve, hogy Gyurcsánynak az a szerencsétlensége, hogy én 2006-ban megfogadtam, hogy én soha le nem ülök vele, tehát ha véletlenül velem akart volna leülni, akkor ez egy tévedés, mert én, ezt ő is tudja, soha nem ülök le vele. Ennek semmi köze a DK-hoz, semmi köze a DK választóihoz vagy a tagságához, amelyet én tisztelek és becsülök, csak Gyurcsány Ferencet nem tekintem olyan embernek, akivel leül az ember. Nem volt egyeztetés, én beszélgetek velük, de nem egyeztetek. Hogy egyeztethetnék? Arról nem is beszélve, hogy Botka László megmondta világosan, és ezt az összes párt tudja, hogy egyenként fog elmenni hozzájuk. Hát ez is fog történni” – mondta Lengyel László politológus, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója.