Lehet megoldás az árfolyamgát megszűnésre

Hitelkiváltás lehet a megoldás az árfolyamgát megszűnésére – szakértők szerint. Júliustól több tízezer egykori devizaadós törlesztőrészlete emelkedett a kedvezmény megszűnésével.

A devizahitelek 2015-ös forintosításáig rendszeresen tüntettek az adósok. A költségek egyoldalú emelése és a forint gyengülése miatt sokan váltak fizetésképtelenné, a bank vitte a házukat, lakásukat. A kormány tucatnyi intézkedéssel próbált rajtuk segíteni. Az egyik mentőöv az árfolyamgát volt, amelyet 2012 és 2014 között lehet igényelni. Az adósok a piacinál alacsonyabb árfolyamon törleszthették a hitelt.

A különbözet közben egy gyűjtőszámlán halmozódott. A hitel kamatkülönbözetét a bank és az állam átvállalta az adóstól, akinek csak a tőkerészlet különbözetét kell utólag törlesztenie – azt viszont kamatostul. Az árfolyamgátas szerződések 2017. június 30-án lejártak. Júliustól az érintettek törlesztőrészletei megnőttek, a fő szabály szerint legfeljebb 15 százalékkal. Ha az ügyfél a hitel kifutásáig elmúlna 75 éves, akkor a 15 százalékos korlátozás nem érvényes, a törlesztőrészlet nagyobb arányban nőhet.

„Előfordulhatott az, hogy egy példával szemléltessem, hogy valaki 10 milliót vett fel, belépett ebbe a konstrukcióba, kifizette a havi törlesztő részleteket, annak most, amikor lejár a konstrukció, most 20 millió forintot kellene visszafizeti, és ha a törlesztő csak 15 százalékot emelkedik, akkor ez, belátható időn belül nem fogja tudni visszafizetni” – magyarázta Falus Zsolt, a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet elnöke.

A Magyar Nemzeti Bank a HÍR TV-t írásban arról tájékoztatta, hogy 120 ezer lakáshiteles élt az árfolyamgáttal. Közülük nagyjából 70 ezret érint a törlesztőrészlet emelkedése, a többiek vagy végtörlesztettek, vagy kiváltották a hitelt.

„Menet közben a hitelkamatok is csökkentek, tehát olcsóbbak lettek, olcsóbbak lettek a kamatok, mint anno” – jegyezte meg a Bankráció.hu munkatársa. A HÍR TV-nek nyilatkozó hitelszakértő azt mondja, hogy a kedvezményes végtörlesztés után az árfolyamgát volt a legnépszerűbb az adósok körében. „Akiknek viszont emelkedett, azoknak automatikusan pár ezer forinttal többet kell fizetni. Ezzel nem tudnak mit csinálni, viszont, amit tudnak csinálni és amit érdemes megnézni, az az, hogy ki tudják-e váltani egy olcsóbb hitellel a meglévő hitelüket, hogy spóroljanak havonta több ezer forintot, akár többet is, mint amennyi emelkedést most érezni fognak” – emelte ki Gergely Péter.

A világhálón több olyan kalkulátor és weboldal is található, amelyek a különböző pénzintézetek által kínált hiteleket hasonlítják össze.