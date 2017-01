Légszennyezettség: áfacsökkentést követel az ellenzék

Energiahatékonysági programot és a tűzifa áfájának 5 százalékra mérséklését követeli az ellenzék a kormánytól. Az ország szegényebb vidékein, a rosszul szigetelt lakóházakban a hideg időben sokan háztartási hulladékkal fűtenek be, ami mind a környezetre, mind az egészségre rendkívül káros.

Rendkívül szennyezett a levegő az ország egyes vidékein a falvakban is, az elmaradottabb térségekben ugyanis tűzifa helyett sokan háztartási hulladékkal fűtenek be.

„Ha nincs tűzifa és gyűjteni se lehet akkor az emberek egy részének nem lesz más minthogy mondjuk hulladékkal, szeméttel fűtsenek, ami viszont hihetetlen környezeti károkat okoz és veszélyezteti az ő egészségüket is, rengeteg rákkeltő anyag kerülne a levegőbe éppen ezért ebből a szempontból is azt kérjük a kormánytól, hogy tegye lehetővé, hogy az emberek fát gyűjthessenek az állami erdőkben” – mondta Oláh Lajos DK-s országgyűlési képviselő.

Az LMP az energiahatékonysági program azonnali beindítását követeli a kormánytól. „Nemcsak Miskolcon, Szegeden, Nyíregyházán és Budapesten van szmogveszély, hanem a legkisebb falvainkban Borsod megyében, és más-más okokból és más-más eltérő hatással, és nyilván emiatt fontos az, hogy a tüzelési gondokról beszéljünk. Beszéljünk arról, hogy miért volt az jó, hogy egyáltalán nem valósulhatott meg Magyarországon az energiahatékonysági program, ami helyett Paksot kaptuk” – jelentette ki Sallai Róbert Benedek országgyűlési képviselő.

A csongrádi megyeszékhelyen a szmogriadó miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be, a többi között kitiltották viszont Szeged közigazgatási területéről az 5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveket, de a kétütemű járművek sem közlekedhetnek a városban.

„Magyarországban egyedülálló módon ma üzemkezdettől egészen péntek üzemzárásig a teljes szegedi tömegközlekedést ingyenessé tettük. Ez azt jelenti, hogy Szeged városában mindenféle dokumentum nélkül mind a villamosokon, mind a trolikon, mind pedig az autóbuszokon ingyenesen lehet közlekedni” – mondta Botka László polgármester.

A fővárosban is korlátozták a járműforgalmat. Hétfő hajnal óta 150 ezres bírságot fizethet az, aki például környezetvédelmi kód nélküli gépkocsival hajt be Budapestre. A Jobbik szerint az ingyenes tömegközlekedés itt is megoldható lenne, ha a kormány készítene hatástanulmányokat.

„Egy nagyon nehéz szakmai kérdésről van szó, őszintén szólva ennek a modellezése szerintem még nem történt meg Magyarországon, én magam rugalmasan támogatok mindenféle olyan megoldást, amely könnyítene ezen a helyzeten” – hangsúlyozta Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő.

A radikális párt a szmoghelyzet megoldása érdekében a többi között a tűzifa áfájának 5 százalékra mérséklését követeli a kormánytól.