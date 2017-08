Légkondit követel a metrókba a Közlekedő Tömeg

Nyílt levélben követeli légkondicionálók beszerelését a 3-as metróba egy civil szervezet. A Közlekedő Tömeg egyesület szerint a felújított orosz kocsikon nem csak nyáron elviselhetetlen a meleg. A főpolgármester korábban többször is azt hangsúlyozta, hogy nincs szükség légkondira a felújított metrókon.

40 százalékos páratartalmat és 35 fokot mért a múlt heti hőségriadó ideje alatt a felújított orosz metrókocsikon a Közlekedő Tömeg egyesület. Bár a szerelvényeket csaknem 70 milliárd forintból korszerűsítették, légkondicionálóval nem szerelték fel őket. A Közlekedő Tömeg szerint ez nem csak nyáron okoz kellemetlenséget.

„Tavasszal és ősszel is mindenki érezheti, hogy nagyon meleg van a metrón. Csúcsidőben mindig sok az ember, a sok ember felfűti és növeli a páratartalmat” – monda a szervezet alelnöke. Az egyesület nyílt levélben kéri most a főpolgármestert, hogy a metrókocsikba a felújítás során kerüljön légkondicionáló, a már elkészültekbe pedig utólag szereljék azt be. „A BKV minden évben sok tízmilliót költ különböző fejlesztésekre saját forrásból. Éppen most a Műegyetem rakpartot újítja fel, úgyhogy néhány év múlva újra fel kell a villamos építése miatt, tehát nincs arról szó, hogy ne lenne erre pénz. Ráadásul a BKV kétmilliárd forintot követel az orosz gyártótól, tehát abszolút van erre lehetőség” – véli Kelemen Tamás.

A főpolgármester azonban korábban azt mondta: ha az utasok az elmúlt 30-40 évben kibírták klíma nélkül, ezután is ki fogják. „Soha nem jutott eszembe, hogy kéne ide valami klíma. Nem szeretnék cinikus dolgokat mondani, de ha most klíma is lenne, akkor lehet, hogy megkérdeznék, hogy miért nem kap mindenki egy csokor virágot, aki felszáll a metróra” – fogalmazott márciusban Tarlós István.

A főváros és a BKV vezetése is többször úgy nyilatkozott: a légkondira pénz és lehetőség sincs. „A klíma olyan technikai átalakítást igényelt volna, amit ez a kocsiszekrény nem bírt volna el, nem tudták volna beleépíteni, egyébként jelentősen megnövelte volna a felújítás költségeit” – hangoztatta Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Metróért Egyesület elnöke szerint ameddig a pályát nem újítják fel, a légkondicionálónak sincs sok értelme. „A járművek jelen pillanatban nagy mennyiségű villamosenergiát elfűtenek, mint egy fűtőtesten, úgy kell elképzelni, és jó néhány fokkal megemelik az alagút hőmérsékletét” – magyarázta Bíró Endre.

Az LMP szerint a klímaberendezések hiánya is azt mutatja: felújítás helyett vadonatúj kocsikat kellett volna vásárolni. „Büszke budapestiként én azt kérem Tarlós Istvántól, hogy büszke városvezetőként igenis álljon ki amellett, hogy légkondicionált legyen a 3-as metró vonalán járó szerelvények összessége, és igenis tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ez megvalósuljon” – nyilatkozta Csárdi Antal önkormányzati képviselő.

A Közlekedő Tömeg online szavazást is indított, hogy ezzel bírják rá a fővárost, hogy légkondicionálókat szereljenek a metrókocsikba.