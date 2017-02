Lefagyott a főváros, az FKF a legmagasabb készültségben van

Lefagyott szerdára a főváros. A járdák nagyon csúszósak voltak, a mentők több száz esetet láttak el. Volt, aki hódeszkával ment dolgozni a Rózsadombról. A közterület-fenntartó a legmagasabb készültségben van, de amíg a főútvonalak nem tiszták, a mellékutakat nem takarítják.

Szerda hajnalban akkora volt a hó Budapesten, hogy egy férfi autó helyett hódeszkával indult dolgozni a Rózsadombról.

A járdák később is rendkívül csúszósak voltak, több száz esetet láttak el a mentők, jellemzően csonttörés és agyrázkódás miatt kellett intézkedniük. Bár nem mindenhova jutnak el, a Fővárosi Közterület-fenntartónál kedd óta a legmagasabb a készültség. „Folyamatos a csapadék-utánpótlás, és folyamatosan dolgoznunk kell. Addig nem tudunk a mellékutakra menni, amíg a főútvonalon biztonságosan nem lehet mindenhol közlekedni” – adott tájékoztatást Dorogi Gabriella, az FKF Zrt. szóvivője.

Országszerte rengeteg közúti baleset történt, a 82-es úton például rendőrautónak rohant egy autó. A karambol azután történt, hogy a latyakos, jeges úton 15 kamion akadt el. „Hogyha éjszaka is fagypont alá süllyed majd a hőmérséklet, az további problémákat okozhat, így egy elhúzódó helyzetre számítunk. A mai napon is folyamatosan érkezetek bejelentések a katasztrófavédelemhez elakadt, árokba csúszott gépjárművekről, és amennyiben az időjárás ezeket a feltételeket tovább erősíti a következő éjszaka folyamán, úgy ma este is és holnap reggel is arra készülünk, hogy okoz még problémát az ónos eső” – mondta Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Az ónos eső és az ágakra fagyott jég miatt lezárták a Normafa erdős területeit, mert veszélyes a fák alatt tartózkodni. „Folyamatosan fagy az ágakra a jég, a nagy súly alatt pedig egyrészt törnek le az ágak, talán fa idén nem fog kidőlni, azt a 2014-es jégkár megoldotta, de ágak törnek le, illetve nagy jégtömegek esnek le az ágakról, amit már nem bír megtartani a gally, és ez folyamatosan balesetveszélyes állapotot tart fönt” – erősítette meg Béresi Csaba, a Normafa Park fenntartási csoportvezetője.

A téli időjárásról nézőink is több felvételt küldtek a Hír TV hírbeküldő alkalmazásával, a Zemmel.