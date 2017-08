Leállt a makói gumigyár, többen rosszul lettek

A kánikula miatt beszüntették a munkát a kazánosok a Continental gyárában péntek délután.

A kánikula miatt beszüntették a munkát a kazánosok a Continental makói gumigyárában péntek délután. A hőségben többen is rosszul lettek, volt, akinek vérzett az orra.

Az egyik dolgozó szerint a kazánoknál a legrosszabb a helyzet, mert akkora a forróság, hogy levegőt venni is fájdalmas. A Continental cégvezetője, Nagy Mihály a Délmagyarnak azt mondta: ebben az extrém melegben mindent megtesznek a dolgozók védelmében: italt kapnak, óránként tíz perc szünetet tarthatnak klimatizált pihenőhelyen, és műszak közben zuhanyozni is lehet. A kazánosoknak ezenkívül elengedtek egy-két műszakot, amelyeket kifizetnek. Az előre be nem jelentett akció szerintük jogellenes, komoly kockázatot és kárt okozhat a cégnek.