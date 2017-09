Lázár tagadja, hogy erről lenne szó

Tagadja a kancelláriaminiszter, hogy a kormány a pécs-pogányi reptér megvételével mentené meg a fideszes vezetésű, 7 és fél milliárdos működési hiánnyal küzdő baranyai megyeszékhelyet. A Jobbik közben feljelentést tesz hűtlen kezelés gyanújával: szerintük ugyanis az egyik városi szolgáltató meg sem próbálja behajtani kintlévőségeit, ami tovább növeli Pécs pénzügyi gondjait.

66 millió forintnyi támogatást ad a pécsi önkormányzat a helyi vízszolgáltató, a Tettye Forrásház Zrt. kintlévőségeinek kompenzálására. Ez a legutóbbi testületi ülésen egy előterjesztésből derült ki. A Jobbik azt kifogásolja, hogy a cég úgy kap támogatást, hogy semmit sem tesz kintlévőségei behajtására. Szerintük ez hűtlen kezelés, ezért feljelentést tesznek.

– Nem hagyhatjuk pontosan akkor, amikor ez a város ilyen helyzetben van, akkor a 66 millió forint is egy óriási tétel, és azt is érdemes tudni, hogy ez nem az összes önkormányzati lakásra vonatkozik. Csak egy töredéke. Kértem már a testületi ülésen is, illetve az önkormányzati bizottsági ülésen is a vezérigazgató úrtól, hogy a pontos összeget mondja meg nekem, hogy az önkormányzati bérlakásoknak az összes kintlévőség mértéke mekkora és mekkora összegről beszélünk, ám ezt mind a mai napig nem kaptam meg, mondta a Jobbik önkormányzati képviselője, Gyimesi Gábor.

A baranyai megyeszékhely közben 7 és fél milliárdos működési hiánnyal küzd. Ennek egy részét teremthetik elő a pécs-pogányi reptér eladásából. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ingatlant a kormány veheti meg 2,8 milliárd forintért, majd azt az oroszok bérelnék ki, a Roszatom ugyanis innen bonyolítaná a paksi bővítéshez szükséges ipari és magáncélú légi forgalmat.

Az MSZP országgyűlési képviselője szerint a fideszes városvezetés kiárusítja a várost.

– Jövőre ugyanennyi lesz az adóssága Pécs városának, hogy ha nem változtatnak semmin, viszont már vagyona nem is marad, mert Budapesten a gyámság alá helyezett polgármester helyett eldöntik, hogy mi legyen a pécsieknek a vagyonával. Egy normális városban ilyenkor a repteret valószínűleg a város próbálná meg megszerezni, illetve a város próbálná meg bérbe adni annak, aki bérbe akarja venni ezt a repülőteret, hogy minden évben hozzon az hasznot. Most ők levágják az aranytojást tojó tyúkot, így Szakács László Baranya megyei elnök.

A kancelláriaminiszter a kormányinfón elismerte, hogy a kabinet is foglalkozik Pécs súlyos anyagi helyzetével, de az ingatlan-adásvétel szerinte nem került szóba.

– Fől sem merült ilyen kormányülésen, beszéltünk Pécsi helyzetről, hogy milyen jó helyzetben vannak a pécsiek, de nem merült fől, hogy bármilyen formában ingatlancserére, -átadásra kerülne sor. A repülőtér ügyéről pedig ma olvastam először a sajtóban, jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A DK közben a paksi beruházás teljes nyilvánosságát követeli.

– Amíg a fideszesek zsebre teszik a luxusfizetéseket addig máshol üzletelnek az oroszokkal. Például a pécsi repteret juttatja a kezükre, a DK szerint a Fidesz úgy lopja szét Paksot, mintha olimpiát rendezne. A DK követeli, hogy a kormány és az Országgyűlés valamennyi tagja nyilatkozzon arról, hogy Paks II. beszállítóiban rendelkeznek-e e bármilyen érdekeltséggel, mondta Varju László országgyűlési képviselő.

Az orosz atomóriás vezetőjének gépe egyébként a héten éppen a pécsi reptéren landolt, Alekszej Lihacsov pedig előtte a paksi blokkok helyszínén járt.