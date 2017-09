Lázár otthagyná a kormányt

Szíve szerint távozna a kormányból a 2018-as választások után Lázár János.

A kancelláriaminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a választások után inkább a választókerületében folytatná a munkáját. Szerinte az ország ügyei mennek nélküle is, és a politikában is jót tesz a vérfrissítés.

hirdetés

hirdetés

„Én Orbán Viktorral négy évre és konkrét feladatokra állapodtam meg 2014-ben, a négy év lassan letelik, a feladatokat elvégeztem, a folyatásról még nem beszéltünk, hiszen a választások előttünk állnak, én szívem szerint, hogy ha csak rajtam áll, akkor én a választókerületemet választom” – mondta Lázár János.