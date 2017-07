Lázár nem tudja, mennyit költöttek kampányra

Emlékei szerint őt is ellenőrizte az Állami Számvevőszék, az erről készült jelentésben az állt, hogy nála és a kormánypártoknál is mindent rendben találtak.

Nem tudta megmondani Lázár János, hogy mennyit költött a Fidesz a 2010-es választási kampányra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: úgy emlékszik, hogy az Állami Számvevőszék akkor az ő költéseit is ellenőrizte, és az erről készült jelentésben az állt, hogy nála és a kormánypártoknál is mindent rendben talált.

„Én úgy emlékszem, a 2010-es beszámolónak magam is nevesített vizsgáltja voltam. Állami számvevőszéki vizsgálaton az egyik országos kampány, lehet, hogy a 2010-es kapcsán az én szerződéseim is átestek egy szocialista képviselőtársammal, Vadai Ágnessel – speciális összehasonlításra ad lehetőséget. Ha jól emlékszem, volt egy ilyen ÁSZ-jelentés, és a fideszes jelöltek közül én voltam az, akinek megvizsgálták a költéseit. Elolvastam a jelentést, és arra emlékszem, hogy a Fidesz költései rendben voltak, de kétsége ne legyen. Simicska Lajos cégétől, biztos vagyok benne, hogy a Fidesz vagy a Fidesz szervezeti struktúrája nagyon sok plakáthelyet rendelt, és ez helyes és jó is volt” – mondta a kancelláriaminiszter.