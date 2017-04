Lázár: Nem lépünk ki az unióból

A kormánynak esze ágában sincs kilépnie az Európai Unióból – jelentette ki egy konferencián a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A konferencia előadói egyetértettek abban, hogy a közösséget meg kell újítani, mert a világ megváltozott, és veszélyesebb lett.

"Történelmi hiba volt a brexit, de nem feltétlenül Nagy-Britannia fogja megfizetni az árát és issza meg a levét, hanem azEeurópai Unió problémái erősödnek ezáltal” – mondta Lázár János a XIX. Pénzügyi Csúcstalálkozón. Azt is leszögezte: Magyarország nem követi Nagy-Britannia példáját. „A magyar kormánynak esze ágában sincs kilépni vagy kiléptetni az országot az Európai Unióból. A magyar kormány alakítani akarja az Európai Uniót szövetségeseivel, a V4-ekkel. A V4-pozíció nem a kilépés, hanem az átalakítása az Európai Uniónak, nyilvánvalóan a közép-európai és a nemzeti érdek képviselet mentén."

Matronyi János volt külügyminiszter a konferencián arról beszélt: az európai uniónak ki kell lépnie az elkényelmesedésből, mert az elmúlt években a világ veszélyesebb lett. "Esetleg 2050-ig Európa abba a helyzetbe kerülhet, hogy kiépíti ezeket a képességeket. Ez az a kényszer akárhogy is van, de az Európai Uniót a kül-, a biztonság- és a védelempolitikájának a megerősítésére kell, hogy késztesse" - mondta.

Az európai civilizáció Stumpf István alkotmánybíró szerint is veszélyben van, éppen ezért a korábbi liberális világrend is átalakulhat. "A bevándorlásnak a korlátozása a megerősített határvédelem egyre inkább egy autoriterebb kormányzás felé viszi el a korábbi demokráciákat. A társadalmi különbségek növekedése az elszegényedés a belső feszültségek növekedése is arra utal, hogy a hagyományos rendező elvek valószínűleg nem tudnak megfelelően működni."

A konferencián több külföldi nagykövet is bírálta a magyar kormányt az "Állítsuk meg Brüsszelt" kampány miatt.