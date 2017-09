Lázár levelet írt a sztrájkra készülőknek

A kormány elvi támogatásával sztrájkolhatnak országszerte a Tesco-dolgozók. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter levélben biztosította a szakszervezeteket arról, hogy a kabinet támogatja a dolgozók törekvését, és szükségesnek tartja a bérek és a létszám megfelelő rendezését. A Hír TV úgy tudja: akár már a héten sztrájkolhatnak a Tesco dolgozói, de heteken belül biztosan sor kerül a munkabeszüntetésre. A dolgozók 25 százalékos béremelést és legalább 2500 fős létszámbővítést követelnek.

hirdetés

Megkérdeztük Bubenkó Csabát, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökét:

– Szeptember 11-én lesz egyeztetés a munkaadóval, azelőtt vagy azután számíthatunk erre?

hirdetés

– Nézze, ha innen nézzük, lehet előtte is, ha onnan nézzük, lehet utána is. Ha azt a logikát követjük, hogy megvárjuk a munkáltatóval történő egyeztetést, és azután döntünk, akkor utána is lehet a sztrájk, ha azt nézzük, hogy mondjuk nyomást akarunk gyakorolni a munkáltatóra, akkor lehet előtte is.