Megyei lappal és az NFM-mel veszett össze Lázár

A Délmagyarországot hibáztatta Lázár János egy MÁV-beruházás bedőlése miatt, a szerkesztőség közös cikkben tiltakozott, később viszont interjút adott nekik. A tram-train-ügy mögött valójában fideszes politikusok konfliktusa áll, Lázár szerint a fejlesztési minisztérium miatt másfél évet csúszhat a projekt.

Szerkesztőségi cikkben utasította vissza a Délmagyarország Lázár János vádját, miszerint a csongrádi lap lenne a hibás az Szeged és Hódmezővásárhely közti tram-train-beruházás meghiúsulása miatt. „Csongrád megye független napilapja hitelesen tárta fel a tényeket, ezt a miniszter sem tagadja. A szerkesztőség elkötelezett a térség fejlődése mellett, és nem kér a hamis állításokból” – írják. „Tisztelettel megkérjük Lázár János miniszter urat, hogy a jövőben tartózkodjon a lapunkat, társaságunkat vagy munkatársainkat érintő alaptalan kijelentések terjesztésétől, a tegnapi közleményében megfogalmazott, a Délmagyarország szerkesztőségét igazságtalanul vádló állítását pedig vonja vissza” – üzenték a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.

Vécék 3 milliárd forintból

A tram-train, azaz hibrid dízel és elektromos meghajtású vasútvonal költségeinek elszállását a hétvégén írta meg az egyik legolvasottabb megyei lap, a Délmagyarország. A Szeged és Hódmezővásárhely közti vasút építését és a 8+4 szerelvény beszerzését 10 milliárd forintos EU-s forrásból valósítaná meg a megrendelő, a MÁV-Start. Azonban, ahogy arra a megyei lap rámutatott, a közbeszerzési pályázat lezárulása után a költség csaknem a kétszeresére emelkedtek. A pályázatot megnyerő Stadler Rail Valencia (a svájci Stadler cég spanyol leányvállalata) kétféle ajánlatot tett: az egyik szerint 16 milliárd forintért, a másik szerint 19 milliárdért vállalná a projektet. A kettő között annyi lenne a különbség, hogy a 19 milliárdos opcióban vécéket is szerelnének a vonatokba. Azaz egy szerelvénybe abszurd áron, 370 millió forintért kerülnének a vécék.

Jelenleg az a legvalószínűbb, hogy vécék nélkül, az eredetinél 6 milliárd forinttal drágábban készül el a vasút. Ha ugyan tényleg elkészül, ugyanis az árdrágulás miatt lehetséges, hogy az uniós forrásoktól is elesik a vasút (emellett az Index kérdésére a MÁV sem tudta elmondani, honnan teremtik elő a pénzt a plusz költségekre).

A Délmagyarországot hibáztatta

A történetben érdekes Lázár János szerepe: a miniszter nem cáfolta a drágulásról szóló híreket, és Hódmezővásárhely országgyűlési képviselőjeként és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterként azt kéri a kormánytól, hogy ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására az aránytalanul megnövekedett költségek miatt. Jelezte viszont, hogy a vonal megépítését támogatja. Előző mondatainak ellentmondva a Délmagyarországot hibáztatta a kialakult helyzetért. Mint mondta, „a közlekedési szakma képviselőjeként ellenezték a beruházást, vagy a Délmagyarország nevű napilap munkatársaként dolgoztak azon, hogy bebizonyítsák: Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést”.

Válaszában a lap szerkesztősége rámutatott, hogy ők nem javasolták a beruházás leállítását, csak leírták a beruházás költségeit, valamint arra, hogy Lázár egyáltalán nem cáfolta őket. „A Délmagyarország szerkesztősége és a lapot kiadó Lapcom Kiadó Zrt. értetlenül és megdöbbenve áll Lázár János miniszter úr tegnap esti közleményének azon része előtt, melyben miniszter úr a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train-beruházás esetleges meghiúsulása miatti felelősséget a Délmagyarországra és annak munkatársára hárítja. A közlemény szövege egyebekben nem cáfolja, nem vitatja, sőt, minden egyes állításában megerősíti lapunk szombati cikkének információit, melyek szerint a beruházás várható költségei a tervezettnél jóval magasabbak lennének. Miniszter úr maga közli ezek alapján, hogy a beruházás leállítását javasolja, miközben a Délmagyarország cikkében semmi ilyesmiről nem volt szó. És egyáltalán nem volt szó arról, amivel miniszter úr lapunkat vádolja, miszerint »Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést«” – írták.

Lázár később interjút adott a lapnak, ahol elmondta: komoly vita alakult ki közte és a Nemzetgazdasági Minisztérium között, akik szerinte nem készítették elő megfelelően a tram-train-projektet, és azt várták, hogy majd ő elintézi. Mint mondta, az NFM-ben úgy gondolták, „a projekt ugyan nem áll meg a saját lábán, de Lázár miatt megcsináljuk. Majd eladjuk Lázár nevével a költségvetésnek”. Az NFM közleményének az a legvérlázítóbb része, „hogyha nem fizeti ki az unió, kifizetheti az állam”. Szerinte ezért a beruházás legalább másfél évet késni fog.

Nemcsak a tram-train drágult

A beruházásról a valódi vita jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Lázár között zajlik. Az NFM szerint először még Lázár minisztériuma is támogatta a nyertes pályázatot. Közleményükben azt írták, a MÁV-Start a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Miniszterelnökség jóváhagyásával folytatta le a közbeszerzési eljárást. Mint írták, a járműbeszerzés előkészítését és a nyertes pályázat értékelését is ellenőrizte, és szabályosnak találta a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeleti főosztálya. Az erről szóló tanúsítványokat az eljárás megindításakor és lezárásakor ki is állította.

Ezt igazolták a Magyar Nemzetnek nyilatkozó fideszes források is. Mint mondták, a tram-train valójában nem a járműbeszerzési eljárás során drágult meg igazán. Eredetileg jóval olcsóbb, tisztán elektromos vonatok beszerzését tervezték, utána viszont a beruházás kikerült az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (IKOP) keretéből finanszírozandó beruházások köréből. E lépés oka szerintük az lehet, hogy az olimpia miatt inkább a gödöllői, illetve a százhalombattai vonal fejlesztése került előtérbe az uniós források terhére. Ezután született meg az a koncepció, hogy jóval drágább hibrid vonatokat vegyenek.

Ezek szerint az informátorok szerint az NFM és a Miniszterelnökség közötti huzavona politikai színjáték, és az ügy hátterében Seszták Miklós és Lázár János érdekellentétei állnak. Lázárt ugyanis korábban nem zavarták a hasonló árdrágulások – itt az olyan beruházásokra utaltak, mint a legalább négyszeresére növekedő vizes vb-előkészületek vagy a 80 milliárd forinttal dráguló Belgrád–Budapest vasút, amelyekre Lázárnak is áldását kellett adnia.

Mészáros Lőrincé lehet a Délmagyarország is

Lázár Jánosnak, aki a Csongrád megye 6. választókerület képviselője, egyébként nem ez az első konfliktusa a Délmagyarországgal sem. 2012-ben feljelentette a lap online változatát az ott megjelent kommentek miatt. A Delmagyar.hu beszámolt arról a halálos kimenetelű autóbalesetről, aminek Lázár is részese volt. A cikk alatt valakik olyanokat kommenteltek, mint: „Lázár elpusztíthatatlan – lézerjani:lézerblokkoló 1:0” vagy: „nyilván a halottat hozzák majd ki felelősnek”. Feljelentését Lázár később visszavonta, miután peren kívül megegyezett annak kiadójával, amely kártérítést fizetett neki.

A Borsot is forgalmazó Lapcom által kiadott Délmagyarország a (szintén Lapcom-tulajdon) Kisalföld mellett az egyik legnagyobb példányszámú megyei lap. Azután, hogy Mészáros Lőrinc cége, a Mediaworks megvette a legtöbb megyei lapot kiadó Pannon Lapok Társaságát, ez a két lap az utolsó, nem kormányközeli oligarchák tulajdonában levő vidéki lap. Kérdéses viszont, ez még meddig marad így: sajtóhírek szerint a Mediaworks tervbe vette a Lapcom megvásárlását is. A Lapcom éléről nemrég távozott a vezérigazgató, Pallagi Ferenc, ami után elindulhatnak a tárgyalások a kiadó eladásáról.