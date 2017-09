Lázár elismerte: vesztésre állnak

Nem áll nyerésre a kormány a földtörvény miatt indított uniós eljárásban – ismerte el a Miniszterelnökség vezetője az Országgyűlés szakbizottságában. Az ellenzék egy része az átfogó vidékfejlesztési programot hiányolta, másik része pedig az állami földek privatizációját nehezményezte.

A magyar gazdák a pénztárcájukon is megérzik majd Nagy-Britannia távozását az Európai Unióból – mondta a parlament szakbizottságában a Miniszterelnökség vezetője. Lázár Jánost a vidékfejlesztési támogatások felelőseként hallgatta meg a testület.

hirdetés

„A brexitnek az az egyik következménye, hogy az egyik, agráriumban leginkább érintett ország, aki ebben a tételben leginkább szövetségesünk volt, kikerül az Európai Unió tagjai közül” – mondta a miniszter.

Lázár János érintette a földtörvényt is, amely miatt az Európai Bizottság 2015-ben kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Brüsszel szerint a jogszabály akadályozza a tőke szabad mozgását azzal, hogy korlátozza az uniós magánszemélyek, illetve általában a cégek földszerzését.

„A kilátások nem sok jóval biztatnak bennünket, azzal kell szembesülnünk, hogy az Európai Bizottság azt akarja elérni, hogy részvénytársaságok Magyarországon korlátlanul földet vásárolhassanak. Úgy gondolom széleskörű összefogásra, pártokon átívelő összefogásra van szükség annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni azt a kialakított rendszert, amely kizárja gazdasági társaságok földszerzését” – tette hozzá a kancelláriaminiszter.

A Jobbik azzal továbbra is egyetért, hogy a magyar föld maradjon magyar tulajdonban. Az állami földek elárverezését viszont elhibázott lépésnek tartja az ellenzéki párt.

„Sajnos már a jelenlegi jogszabályokat is kijátsszák Magyarországon a politika közeli földesurak. Gondolok itt arra, hogy miniszter úr érvelt azzal, hogy most már 3 évtizede 300 hektár a földszerzési korlát Magyarországon. Ez a jogszabályba tényleg így van leírva, de mindannyian tudjuk, hogy ezek az ismert földesúri családok ezeket kijátsszák és gyakorlatilag családtagonként vásárolnak 300 hektárt. És így fordulhat elő az, hogy mondjuk egy 2-3 éves gyermek nevén is 300 hektár termőföld van” – fejtette ki Magyar Zoltán, a mezőgazdasági bizottság jobbikos alelnöke.

A kormány vidékellenes politikát folytat – erről már a mezőgazdasági bizottság szocialista alelnöke beszélt. Harangozó Gábor az átfogó, az oktatást, az egészségügyet és a gazdaságot magába foglaló vidékfejlesztési programot hiányolta.

„Ezek a területre koncentráló, gyorsított felzárkózást elősegítő programok a mai napig nem születtek meg. A kiválasztott eszközök és módszerek nem ezt a célt szolgálják” – mondta a szocialista politikus.

hirdetés

Lázár János a meghallgatáson elgondolkodtatónak nevezte, hogy a mezőgazdaságból élők a támogatások nélkül jelenleg életképtelenek lennének a piacon.