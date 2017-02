Lángok pusztítottak a Kőszegi-hegységben

Tűz volt éjszaka a Kőszegi-hegységben a velemi Szent Vid-kápolna környékén.

Két és fél hektáron égett a száraz fű és az aljnövényzet, a lángok egy fenyőerdőt is veszélyeztettek, de sem a település, sem a kápolna nem volt veszélyben. A tüzet éjfél után sikerült eloltani, de az utómunkálatok még ezután is tartottak. Közösségi portálokon többen is arról számoltak be, hogy a lángok fényét Szombathely magasabb házainak ablakaiból is látni lehetett.

hirdetés