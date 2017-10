Lakhatási szegénység: rezsire költenek vagy élelemre

Semmit sem javul a lakhatási szegénységben élők helyzete a Habitat for Humanity éves jelentése szerint. A civil szervezet, számításaihoz állami cégektől kért közérdekű adatokat, amiket sok esetben csak pénzért kaptak meg. Felmérésük szerint a magyarországi lakásállomány elhanyagolt, a lakástulajdonosok közül pedig sokaknak gyakorlatilag arról kell dönteniük: a rezsire költenek inkább vagy élelmiszerre.

A kilakoltatás Magyari Tibort is utolérheti. A nyugdíjas férfi Budapest VIII. kerületében él. Adóssága nincs, de rendezetlen jogcímen lakik egy önkormányzati bérlakásban. „Itt a kerületben is nagyon sok olyan idős ember van, akit most az elmúlt nyáron kilakoltattak vagy intézetbe kényszerítettek” – mondta a férfi.

hirdetés

A Város Mindenkié nevű civil szervezet adatai szerint a fővárosban tízezreket fenyeget hasonló veszély. Többségük idős ember vagy nagycsaládos.

„A belső kerületekben az önkormányzatok elkezdték a szegény embereket kiszorítani a szociális bérlakásokból, ami tulajdonképpen az övéké lett. Nagyon sok itt a kerületben is az olyan ház, amit EU-s pénzből felújítottak. És a lakókat szépen elkezdték kipaterolni a lakásból, és ezeket a lakásokat az önkormányzatok tovább értékesítik, de ezt mondhatnám a VIII. kerületre, a IX. kerületre, az V. kerületre, úgyhogy ezeknek az embereknek ez az egyetlen lehetőségük, ahol normálisan tudnának lakni, és ezt veszik el tőlük a kilakoltatással” – tette hozz Magyar Tibor, a civil szervezet munkatársa.

A megélhetéssel nemcsak bérlők küzdenek, hanem ingatlantulajdonosok is. A Habitat for Humanity nemzetközi szervezet évente felméri a magyarországi lakásviszonyokat. Az idei adatok azt mutatják, hogy a legszegényebb magyarok háromnegyede saját tulajdonú ingatlanban él, ám azt alig tudja fenntartani.

„A 2018-as költségvetésben már 98 százalék azoknak a támogatásoknak az aránya, amelyek a középosztályt, felső-középosztályt célozzák elsősorban, és itt elsősorban a csok-ra kell gondolni mint egy olyan támogatási forma, ami nagyon jelentős részét teszi ki a lakhatási büdzsének. Azonban a lakhatási szegénységben élők ehhez jellemzően nem tudnak hozzáférni, és egyébként a csok még a lakásvásárlók közül is az új építésű lakást vásárlókat támogatja nagyobb arányban” – fejtette ki Kováts Bence, a Habitat for Humanity kutatója.

hirdetés

A fizetésképtelenné vált lakáshitelesektől az állam megvásárolja az ingatlant, majd azt olcsón bérbe adja. Az ezzel foglalkozó cég legutóbb mindössze három bérlakásra írt ki pályázatot Budapesten.