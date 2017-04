Lakásmutyi miatt lesz előre hozott választás

Azért mondott le önkormányzati mandátumáról Balogh István Szilveszter fideszes képviselő a VIII. kerületben, mert nehéz sorsú emberektől kért pénzt szociális bérlakásokért cserébe – derült ki az N1 TV riportjából. Korábban a politikus azzal indokolta lemondását, hogy az Echo Televíziónál új kihívások várják, és a politikusi munka helyett inkább azokra koncentrálna.

Eközben állítólag volt, akitől ötven-, volt, akitől pedig összesen háromszázezer forintot kért el a szociális lakásért. A történtekről csütörtökön számolt be a főpolgármesternek a nyolcadik kerület fideszes vezetője, Kocsis Máté. Ezt követően Tarlós István azt mondta, hogy pontosan mi történt, ne kérdezzék tőle, „mert ha felkészületlenségnek ítéli is, fogalmam sincs, hogy mibe keveredett egy nyolcadik kerületi önkormányzati képviselő. De úgy tudom a polgármestertől, hogy ez az ember nemcsak a kerületi képviselőségéről, hanem mindenféle bizottságból, igazgatóságból is lemondott”.

A Jobbik feljelentést tett az ügyben. Dúró Dóra emlékeztetett, Balogh „úgy volt újságíró egy televíziónál, majd egyébként váltott is munkahelyet, hogy közben önkormányzati képviselő volt. Ez az úriember úgy járt el más pártok politikusait kérdezni, hogy közben ő is politikusként az egyik önkormányzatban tevékenykedett, és közben korrupciós ügyekről is kérdezgethette a politikusokat, miközben a helyiek elmondása alapján ugyanilyen korrupciós ügybe keveredett maga is”.

Az MSZP szerint több kormánypárti vezetésű helyhatóságnál is felmerült, hogy baráti alapon adtak ki önkormányzati lakásokat fél áron. Szaniszló Sándor fővárosi képviselő szerint ha az ügy bebizonyosodik, akkor a városvezetőnek el kell számolnia az igazságszolgáltatással, és a képviselőnek börtönben a helye. „Remélem, van bizonyíték, hogy ez így történt, és meg is lesz az elszámoltatása” – tette hozzá.

Balogh István Szilveszter képviselői helyére hét jelölt pályázik, az időközi önkormányzati választást áprilisban tartják.