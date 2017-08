Mészárosnál landolhat az országos rádiófrekvencia

Másfél éves hallgatás után a jövő év közepén szólalhat meg újra egy országos kereskedelmi rádió, amely elsősorban az egykori Class FM frekvenciáján sugároz majd.

A Világgazdaság úgy tudja, a médiaszolgáltatási alapdíj évi majdnem 500 millió forint lesz, a várhatóan szeptember elején megjelenő frekvenciapályázaton erre az induló összegre lehet majd licitálni.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, egyre több jel utal arra, hogy a frekvencia is Mészáros Lőrincnél landolhat, és a piacon már el is könyvelték, hogy a felcsúti milliárdos lesz a befutó. Ágazati szakértők szerint a kiírás kedvez a polgármesternek, aki már tapasztalatot is vett magának, hiszen családi cégén, a Talentis Groupon keresztül felvásárolta a Balatont lefedő Part FM nevű rádiót.

