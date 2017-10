Kúria: Jogellenes a cigány gyerekek szegregált oktatása Kaposváron

Megosztás NT, 2017. október 7., szombat 05:59

A Kúria szerint is jogellenes a cigány gyerekek szegregált oktatása Kaposváron. Ezért úgy határozott, hogy nem lehet többé elkülönítve tanítani a romákat. A döntés azért is precedensértékű, mert jogorvoslat is készült hozzá, amellyel elősegítenék az iskolai integrációt. A kaposvári iskola szegregációs ügyének perét az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2013-ban indította el.