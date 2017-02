Kultúra nonstop

Hatszáznyolcvan helyszínen közel kétezer programot kínál a hétvégén a Kultúrházak éjjel-nappal akció. A tizenegyedik alkalommal meghirdetett rendezvénysorozatnak idén a jelentős szerb kisebbséggel bíró Csongrád megyei település, Deszk volt a kiemelt helyszíne.

Szerb hagyományok szerint, a szőlőtőkék megszentelésével kezdődött Deszken a Kultúrházak éjjel- nappal rendezvénysorozat programja. Novák Péter, az akció védnöke szerint létfontosságú, hogy vidéken jól működő kultúrházrendszer biztosítson kapcsolatot a művészek és a közönség között.

„Ez a jövőnk. Aki mögött nincsen kőszínházi struktúra, az létrehoz egy-egy előadást, fantasztikus produkciókat, zenei és mindenféle műfajokban, de muszáj valahol a közönséggel is találkoznunk, kínálat van bőven a mi részünkről az egészen biztos, szerintem kereslet is, ha a kultúrházak megmaradnak, az lehet egy közös platform, ahol találkozhatunk, és így életben tartjuk egy ország intelligenciáját” – nyilatkozta Novák Péter, a Kultúrház éjjel-nappal védnöke.

A deszki program a helyi faluházban folytatódott, ahol táncbemutatóval és gasztronómia programokkal várták a vendégeket, akik mind a szerb, mind a magyar kultúrából kaphattak ízelítőt.

„Közös volt a múltunk, közös a jelenünk és a jövőnk is csak ez lehet, és az gondolom, hogy nem csak ebben a mai napban, de abban a csodálatos kultúrában is megmutatkozik, amiről a deszki Szerb Bánát Néptáncegyüttes Európa-szerte híres. Illetve a deszki néptáncoktatásban több mint háromszázan tanulják a magyar néptáncot, illetve azokat a kulináris értékeket, amiket itt ma bemutatunk, és megkóstolásra is természetesen felszolgálunk” – mondta el a polgármester.

A Kultúrházak éjjel-nappal akciót szervező Magyar Népművelők Egyesületének elnöke szerint az ilyen különleges programok segítenek az embereknek felismerni, hogy a kulturális értékek ott vannak tőlük karnyújtásnyira.

„A közművelődési intézmények, a kultúrházak, a faluházak, a közösségi házak azok az intézmények, amelyek a legközelebb vannak hozzájuk, és akik a kulturális kínálatukkal mindennapokban is szolgálják az emberek kulturálódási igényeit, közösségi igényeit, ezalatt az akció alatt tulajdonképpen megpróbáljuk esszenciálisan felvonultatni azt a kínálatot, amelyet egyébként ezek az intézmények az év 365 napján kínálnak” – mondta Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke.

A kultúrházak mindennapos munkájukat alacsony állami normatívából kénytelenek ellátni. Pluszforrást pályázati úton próbálnak szerezni, és a települési önkormányzatok is segítenek, erejükhöz mérten.