Különleges drónt állítottak hadrendbe Békésben

Az önkéntes mentőcsoportok közül az országban elsőként használhat hőkamerás drónt a Körös Mentőcsoport. A közel hárommillió forintos drónt és speciális kameráját egy pályázaton nyerték. Az új kutatási és felderítő egységgel gyorsabban és pontosabban találhatnak meg eltűnt személyeket, de a drónnak köszönhetően árvízi és belvízi veszély esetén is segíteni tudnak a hivatásos katasztrófavédőknek.

Speciális, főleg eltűnt személyek keresésében is használható eszközzel dolgozhatnak a jövőben az önkéntes mentőszervezetek Békésben.

„Pontosan az a lényeg, hogy olyan helyekre be tudunk jutni ezekkel az eszközökkel, ahova élőerő nem tud bejutni. Nádasokba, nagy, sűrű, zárt erdőbe. Ugye a levegőből sokkal hamarabb meg tudjuk találni, be tudunk járni sokkal nagyobb területet, jóval rövidebb idő alatt. Ez a katasztrófavédelmi egységeknek óriási segítség, mert az idő ugye emberéletet is jelenthet” – mondta Melega Krisztián, a Körös Mentőcsoport drónkezelője.

A 48 tagú önkéntes mentőcsoport búvárokkal, kutyás keresőkkel, önkéntes tűzoltókkal is segíti a hatóságok munkáját, de a drónok beszerzésével ezentúl a légi felderítésben is fontos szerepet kapnak.

„Évről évre számos gyakorlatokon veszünk részt, ezek megyei, területi, országos, illetve nemzetközi gyakorlatok is jelent, ugye határ menti együttműködésben. Az éles bevetések számáról: több mint 7 éve működünk, járási mentőszervezetek több mint egy tucat bevetésen vannak túl minden évben a megyében. Itt speciális feladatokról van szó, általában a hivatásos tűzoltók erők vagy más, akár magánszemélyek, állampolgárok bejelentésére is mozdul a csoport” – ismertette Haskó György tűzoltó alezredes.

A jövőben a mentőcsoport egy olyan gázmérő egység beszerzését tervezi, melyet drónokra szerelve gázveszély esetén ember által nehezen megközelíthető helyen tudnának bevetni.