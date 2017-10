„Különbséget kell tenni menekült és bevándorló között”

Bogárdi Szabó István református püspök szerint ezt sem a politika, sem a média nem teszi meg.

Különbséget kell tenni a menekültek és a bevándorlók között, de az a tapasztalata, hogy ezt sem a politika, sem a média nem teszi meg – nyilatkozta a Hír TV-nek Bogárdi Szabó István. A református püspök azt mondja, a menekülteken segíteni keresztény kötelesség, a reformátusok pedig évek óta részt is vesznek a menekültstátuszt kapott, máshonnan érkezett emberek integrálásában. A püspök hozzátette: amikor összemosódnak a fogalmak, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy a magyar kormány is fogad be menekülteket, eleget téve nemzetközi kötelezettségének.

hirdetés

hirdetés

„A legfontosabb az lenne, hogy különbséget tenni a menekültek és a migránsok között. Sajnos jelenleg azt tapasztalatom Európa-szerte, hogy részben a politika és részben a média ezt összekeveri, ezt a kettőt, és aztán a közembernek kinek-kinek magának kell megpróbálnia, hogy ezt a különbséget megtegye, e helyről is kérem a médiát, hogy segítsen a magyar embereknek ezt a nagyon fontos különbséget megtenni. Hogyha valaki háborúból, bajból, nyomorúságól menekül, sajnos sokan vannak, őket keresztény kötelességünk támogatni, segíteni, befogadni, mindent megtenni, hogy az ottani nyomorult helyzet megszűnjön, és visszatérhessenek, és teljesen más dolog az, hogyha valaki bevándorlóként érkezik” – fogalmazott a püspök.