Kubatovhoz köthető szervezet is kap az állami milliárdokból

A Fidesz-közeli szervezetek is kapnak az állami milliárdokból.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a kormány keddi döntésével félmilliárdos támogatás jut például Nagy Anna alapítványának. Az Orbán-kormány egykori szóvivője egy egyszülős családokat támogató központot hozhat létre a fővárosban a pénzből.

hirdetés

Jól járt Újbuda kormánypárti alpolgármestere is. Az általa egy éve alapított Fiatal Családosok Klubja is 30 millió forintból népszerűsítheti az anyaságot, de 80 millió forintot kap egy olyan szervezet is, amely Kubatov Gábor Fidesz-alelnökhöz köthető.

hirdetés